PS zverejnilo, ako môžu ľudia odmietnuť zber údajov zo strany štátu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR môže od 11. apríla zhromažďovať údaje o každom občanovi Slovenska pre potreby nastavenia adresnej energopomoci. Vďaka pozmeňujúcemu návrhu, ktorý presadilo opozičné Progresívne Slovensko (PS), sa ľudia môžu do konca mesiaca z tohto zberu údajov odhlásiť, upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš.



„Mnohí ľudia nechcú, aby štát od finančnej správy zbieral ich údaje o príjmoch alebo zisťoval od Sociálnej poisťovne informácie o ich sociálnych dávkach či dokonca údaje o majetku z katastra nehnuteľností. Pripravili sme preto pre nich vzor oznámenia, ktorým sa odhlásia z tohto zberu údajov,“ uviedol Hargaš s tým, že oznámenie treba doručiť e-mailom alebo listom MH do 30. apríla.



„Toto oznámenie neznamená, že sa daný človek vzdáva nároku na adresnú energopomoc. Vyjadrí iba svoju vôľu, že nechce, aby o ňom štát zbieral údaje. To, aké budú parametre poskytovania adresnej energopomoci, kto má na ňu nárok a ako sa bude vyplácať, predstaví ministerstvo hospodárstva iným zákonom až na jeseň,“ dodal Hargaš.



Energetická pomoc musí byť adresná, doplnil podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ivan Štefunko. „Obzvlášť v čase konsolidácie nemôže štát dotovať ceny energií aj domácnostiam, ktoré to nepotrebujú. V PS na to vyzývame od začiatku, no vláda doteraz premrhala na plošnú pomoc miliardy eur. Zmenu v prístupe rezortu hospodárstva vítame. Rozumieme aj tomu, že ľudia sa po fiasku s katastrom obávajú, že by informácie o ich príjmoch mohli byť zneužité. Preto sme im vyšli v ústrety naším pozmeňujúcim návrhom aj vzorovým oznámením o odmietnutí zberu údajov,“ uzavrel Štefunko.