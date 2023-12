PS: Menovanie predsedu ÚRSO je ďalším výsmechom do tváre občanov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Menovanie Jozefa Holjenčíka za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je ďalším výsmechom do tváre občanov zo strany vládnej koalície. Uviedol to v stredu poslanec Národnej rady (NR) SR Ivan Štefunko (PS).



"Človek, ktorý musel odstúpiť kvôli neúmernému a antisociálnemu zdražovaniu v priebehu tretej Ficovej vlády, ktorý bol Andrejom Dankom (SNS) označený za cynika a bezcharakterného človeka, bude znovu vo funkcii. Dokonalý návrat k starým smutným časom sa stáva realitou," vyhlásil Štefunko.



Vláda by sa mala v oblasti energetiky podľa neho zamerať najmä na adresnejšiu pomoc s cenami energií. "Politické turbulencie pri výmene šéfa ÚRSO verejnú diskusiu vzďaľujú od toho, čo je dôležité," povedal v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na doterajšieho predsedu ÚRSO Andreja Jurisa.