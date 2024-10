Progresívne Slovensko: Mestá a obce prídu o milióny eur

Bratislava 28. októbra (TASR) - Mestá a obce prídu o milióny eur, potvrdzuje to komunálna kalkulačka. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v reakcii na návrh novely nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v pondelok predložilo Ministerstvo financií SR. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v tejto súvislosti zverejnila aktualizáciu komunálnej kalkulačky, ktorá indikatívne odhaduje príjem z podielových daní pre všetky obce a VÚC.



"Dnes bola našim obciam, mestám a krajom predstavená komunálna kalkulačka, ktorá do radov starostov a starostiek či primátorov a primátoriek musela priniesť zdesenie. Odhady, pred ktorými sme varovali, sú priam katastrofické a v plnej nahote sa ukazuje signifikantný pokles príjmov miest a obcí na celý budúci rok 2025. Situácia je naozaj mimoriadne vážna a vláda to už ani neskrýva," uviedol poslanec NR SR Marek Lackovič.



Mesto Prešov príde podľa parlamentného poslanca Richarda Dubovického v roku 2025 v porovnaní s predošlým rokom o desať miliónov eur, Banská Bystrica o vyše osem miliónov eur, čo podľa neho vážne ovplyvní schopnosť financovať nevyhnutné - aj základné verejné služby. "Ohrozená je údržba verejných priestranstiev, opravy ciest a mostov, ako aj fungovanie mestskej hromadnej dopravy a podpora kultúrnych a športových organizácií. Tento výpadok bude viesť nielen k zníženiu kvality služieb, ale aj k ich obmedzeniu či úplnej nedostupnosti," doplnil Dubovický.



RRZ pri aktualizácii komunálnej kalkulačky upozornila, že ide o návrh nariadenia, ktorý je predmetom MPK. Nejde teda o konečné znenie a odhady príjmov samospráv sa môžu meniť aj v závislosti od zmien uskutočnených počas legislatívneho procesu.