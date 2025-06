PS: Modernizácia regionálnych tratí je dobiehaním zameškaného

Bratislava 11. júna (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) uvítalo začiatok rekonštrukcií na ôsmich regionálnych železničných tratiach z prostriedkov plánu obnovy, avšak podľa nich sú tieto projekty do veľkej miery dobiehaním zameškaného. PS tak reagovalo na spustenie modernizácie regionálnych tratí za 220 miliónov eur, ktoré v stredu spoločne ohlásili minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.



„Z verejných vyjadrení ministra Ráža a vedenia ŽSR je zrejmé, že vláda pokračuje v nebezpečnom trende, namiesto vízie a strategického plánovania len hasí dôsledky vlastnej pasivity z minulosti. Slovensko si zaslúži modernú železničnú dopravu - nielen opravy tratí, ale aj novú infraštruktúru, vyšší komfort pre cestujúcich a skutočný systémový rozvoj,“ uviedol odborník na dopravu PS Martin Pekár.



Zanedbanie údržby a rozvoja železníc v uplynulých dvoch dekádach je podľa Pekára výsledkom politickej nečinnosti a nesystematického prístupu predošlých vlád. Slovensko preto podľa neho v súčasnosti čelí obrovskému investičnému dlhu a vysokým nákladom potrebným na nevyhnutné opravy.



„Považujeme za mimoriadne dôležité, aby sa súčasná vláda neobmedzila len na riešenie havarijných stavov. Slovensko potrebuje jasnú a ambicióznu víziu rozvoja železničnej dopravy, ktorá zohľadní klimatické, demografické aj technologické výzvy 21. storočia,“ doplnil Pekár.



Za nepostačujúce PS považuje aj oznámenie o pripravovanom verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie na obnovu Hlavnej stanice v Bratislave. „Namiesto kozmetických úprav, ako je výmena okien, by sa malo uvažovať o dlhodobej stratégii vrátane možnej výstavby úplne novej stanice, ktorá by bola dôstojným dopravným uzlom a reprezentatívnou vstupnou bránou do hlavného mesta,“ dodal.