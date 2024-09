PS: Na daniach zaplatia Slováci viac, avšak služby nebudú kvalitnejšie

Bratislava 30. septembra (TASR) - Na daniach Slováci zaplatia viac, avšak služby nebudú kvalitnejšie. Konsolidačný balíček sa podľa lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku najviac dotkne občanov a poškodí samosprávy. Na pondelkovej tlačovej konferencii skritizoval vládu, že namiesto toho, aby šetrila viac na výdavkoch štátu, tak zvyšuje daň z pridanej hodnoty (DPH) na 23 %, ktorá negatívne zasiahne všetkých obyvateľov Slovenska.



"Hoci všetci budeme platiť viac, tak nebudeme za to dostávať kvalitnejšie služby, nebude za to lepšie zdravotníctvo, napokon do zdravotníctva ide menej peňazí," uviedol Šimečka.



Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič ozrejmil, že konsolidačné opatrenia sú zlyhaním partnerského dialógu zo strany vlády a predstavujú obrovské riziko pre fungovanie samospráv, miest a obcí na nasledujúce obdobie. Konsolidácia podľa neho nemá byť na úkor samospráv, keďže v súčasnosti kraje dostávajú z výberu dane 30 %, pričom mestá a obce 70 %. Po novom by v rámci konsolidácie platila skrátená podielová daň na úrovni 29,5 %, čo Viskupič považuje za prekročenie čiary zo strany vlády.



"Ak sa prestanú rozvíjať regióny, tak očakávajme odchod mladých ľudí. Myslím, že zvyšovanie poplatkov napríklad v zariadeniach sociálnych služieb alebo predraženie dopravy, zvýšenie cestovného sú tie krízové scenáre, o ktorých hovoríme, že toto nastane. Zvýšenie sadzby DPH bude mať vplyv na každú jednu rodinu, každého jedného obyvateľa kraja alebo mestá a obce," priblížil Viskupič.



Dodal, že samosprávy budú mať budúci rok medziročný pokles daňových príjmov cez 20 miliónov eur. Rozpočty krajov budú podľa neho tiež zaťažené z dôvodu valorizácie platov o ďalších viac ako 50 miliónov eur.



"Vyzývam vládnych predstaviteľov, aby nekonsolidovali verejné financie na úkor fungujúcich samospráv, ktoré si svoju úlohu plnili. Musíme sa správať zodpovedne, musíme prijímať vyrovnané rozpočty a nie je dnes situácia v samosprávach taká, aby mohla byť konsolidácia na úkor rozpočtov obcí či miest," uzavrel Viskupič.