PS: Najhorším konsolidačným opatrením je daň z finančných transakcií

Bratislava 25. septembra (TASR) - Najhorším opatrením z navrhovaného vládneho konsolidačného balíka je daň z finančných transakcií. Uviedli to v stredu na brífingu predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Hnutie ju podľa jeho slov, ak bude pri moci, zruší.



"Suverénne najhorší nápad z konsolidačného balíka je tzv. daň z finančných transakcií. Táto daň je taký škodlivý nápad, že pokiaľ Progresívne Slovensko bude pri moci a bude mať túto možnosť, tak túto daň zruší," spresnil podpredseda PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban.



Spomínaná daň nie je podľa jeho slov daňou z finančných transakcií, ako je nazývaná. "Lepší názov by pre túto daň bol daň z prevodov alebo daň z obratu. Takúto daň z obratu sme mali na začiatku 90. rokov, keď naša demokracia a ekonomický systém po komunizme len vznikali," poznamenal.



Priblížil, že spomínanú daň má vo svete len Maďarsko a Venezuela a nemá ju ani jedna krajina eurozóny.



"Daň z finančných transakcií je veľmi nespravodlivá, lebo nepozná zisk, marže ani náklady vo firmách. Daň bude vyháňať podnikateľov zo Slovenska, respektíve mnohé firmy zo zahraničia odradí od príchodu na slovenský trh. Daň bude podnikateľov vyháňať do šedej ekonomiky," dodal Truban.



Daň z finančných transakcií a ostatné konsolidačné opatrenia podľa Štefana Kišša (PS), poslanca NR SR, budú "dusiť" slovenskú ekonomiku a oslabia ekonomický rast. "Budúci rok nás čaká vysoká inflácia a stagnácia rastu reálnych miezd, teda životnej úrovne. Sme proti dani z finančných transakcií, pretože bude dusiť ekonomiku," doplnil Kišš.