PS: Náš návrh na zníženie byrokracie bol už štyrikrát odmietnutý

Bratislava 5. novembra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) už štyrikrát predložilo návrh zákona zameraný na zníženie byrokracie, ktorý mal občanom zjednodušiť administratívu pri styku s bankami, poisťovňami či telekomunikačnými spoločnosťami. Zlepencu Roberta Fica (Smer-SD) je jedno, či ľudia strávia hodiny na úradoch naviac, pretože už riešia len sami seba. Vyhlásil to poslanec parlamentu Ján Hargaš (PS).



"Náš návrh je o tom, aby ľudia nemuseli zbytočne behať po úradoch kvôli výpisom, ktoré štát už dávno má vo svojich registroch. Ide o takzvaný princíp jedenkrát a dosť. Chceme, aby banky, telekomunikační operátori alebo poisťovne mohli tieto údaje overovať priamo v štátnych registroch," povedal poslanec.



"Samozrejme so súhlasom občana, ktorého sa týkajú. Tým by sme občanom ušetrili čas aj peniaze. Dnes totiž každý jeden výpis stojí občana viac ako 13 eur. Ročne sa ich vydá viac ako 350.000, čo predstavuje zbytočné náklady," vysvetlil Hargaš.



Zníženie byrokracie by podľa neho prinieslo ročnú úsporu viac ako 4,5 milióna eur a zjednodušil by sa život občanom aj podnikateľom. Vychádza pritom zo systémov, ktoré už v štátnej správe fungujú. Podobné riešenia úspešne fungujú aj v iných krajinách, kde občania dôverujú štátnym službám práve pre ich efektivitu a pohodlie.



"Sme presvedčení, že náš návrh má reálne benefity nielen pre ľudí, ale aj pre celý systém elektronickej verejnej správy. Bohužiaľ, tento návrh bol opäť zamietnutý bez akejkoľvek odbornej diskusie. Pevne veríme, že sa raz dočká podpory. Tento zákon reálne znižuje byrokraciu, ktorú nikto nechce, a ktorá má reálne riešenie," dodal Hargaš.



Byrokratická záťaž občanov a podnikateľov sa nezníži tým, že sa minimalizuje potreba predkladať výpisy a odpisy zo štátnych evidencií subjektom mimo verejnej správy. Zníženie vyplývalo z návrhu novely zákona o e-Governmente z dielne skupiny poslancov PS, ktorý ale zákonodarcovia v utorok neposunuli do druhého čítania.