PS: Návrh zákona o investíciách môže zasiahnuť do vlastníckych práv

Bratislava 20. januára (TASR) - Predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) kritizujú návrh zákona o strategických investíciách. Môže podľa nich zasiahnuť do vlastníckych práv. Za zásadné považujú aj možné škody na životnom prostredí. Kritizujú tiež absenciu riadnej odbornej diskusie. Žiadajú, aby minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) návrh stiahol a prepracoval ho. TASR o tom informovala Tereza Mikáčová z komunikačného oddelenia hnutia.



"Zákon by v predloženej podobe umožnil vláde akúkoľvek investíciu bez jasných pravidiel označiť za strategickú a zrealizovať ju. Na úkor bezprecedentného zásahu do vlastníckych práv občanov a občianok Slovenska, na úkor samospráv aj životného prostredia. Bez diskusie budú môcť vystavať nielen diaľnice či železnice, ale podľa všetkého aj priemyselné a energetické závody, zariadenia pre výskum a vývoj a mnohé iné," skonštatovala poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS).



Poslanec Národnej rady SR Michal Sabo poukázal aj na nezodpovedané otázky k stanovovaniu náhrad pre dotknuté osoby. "Pozorne sme si vypočuli vyhlásenie ministra dopravy Ráža, že ide o najtvrdšie možné znenie a je pripravený z neho zľavovať. Dovolíme si teda ďalšiu otázku - odkedy sa tvoria zákony s cieľom handlovať akékoľvek ústupky? Žiadame preto ministra, aby tento návrh zákona z dielne jeho ministerstva bol stiahnutý, prepracovaný a predložený v riadnom legislatívnom konaní," dodal.



Návrh zákona má podľa Ráža spolu s úpravou stavebného zákona výrazne zjednodušiť povoľovacie procesy. Poukázal na to, že Slovensko je stigmatizované neschopnosťou dostavať strategické investície a niektoré úseky diaľnic a dané legislatívy by to mali zmeniť.