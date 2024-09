PS navrhne dofinancovanie samospráv, tým chýba 120 miliónov

Bratislava 2. septembra (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) navrhne na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR dofinancovanie samospráv. Mestám a obciam chýba 120 miliónov eur, uviedol poslanec PS Marek Lackovič, ktorý spolu s Janou Hanuliakovou (PS) predloží spomínaný návrh.



"Ak sa v tomto roku našlo sto miliónov eur na nové ministerstvo pre Andreja Danka, musia sa nájsť aj peniaze pre slovenské samosprávy. V opačnom prípade hrozí nielen odloženie kľúčových projektov v našich regiónoch, ale obce môžu mať problém plniť aj svoje základné úlohy," povedal Lackovič.



V porovnaní s prognózami mali dostať samosprávy v prvých siedmich mesiacoch tohto roka o 84 miliónov eur menej, pričom dôvodom by mali byť výrazné výpadky dane z príjmu fyzických osôb. "Je nedôstojné, aby mestá a obce viac ako pol roka, mesiac čo mesiac, bezvýsledne a ponižujúco žiadali vládu o peniaze, ktoré im patria. O peniaze, ktoré im mali prísť, no neprišli," doplnil poslanec PS.



Predstavitelia opozičnej strany vyzývajú vládu, aby našla dlhodobé a systematické riešenie financovania miest a obcí, ktoré zabezpečí ich plnohodnotný rozvoj.



Združenie miest a obcí Slovenska a združenie Samosprávnych krajov Slovenska opätovne upozornili na problém nedostatočných finančných prostriedkov samospráv minulý týždeň. Tie by mohli podľa ich predstaviteľov viesť k obmedzovaniu služieb pre občanov, pričom v súvislosti s nedostatkom financií opakovane požiadali štát o pomoc.