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PS navrhne poslanecký prieskum na MIRRI pre obnovu slovensko.sk
Dôvodmi sú i dotácie z Plánu obnovy a odolnosti SR aj výzva MIRRI Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Opozičné PS navrhne v Národnej rade (NR) SR uskutočniť poslanecký prieskum na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Dôvodmi sú obnova portálu slovensko.sk, dotácie z Plánu obnovy a odolnosti SR aj výzva MIRRI Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Informoval o tom vo štvrtok poslanec NR SR za PS Ján Hargaš.
„Megakšeft“ okolo slovensko.sk na základe uniknutých dokumentov z MIRRI treba podľa poslanca okamžite zastaviť. Hargaš uviedol, že minister Samuel Migaľ (nezávislý) chce zákazku zadať súčasnému dodávateľovi slovensko.sk priamo, bez súťaže a tajne v hodnote viac ako 90 miliónov eur zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie.
„Unikli dve analýzy, ktoré sa venujú zmluvám, ktoré už boli u Migaľa pripravené na podpis. Sú to právne analýzy a venujú sa zmluvám z rôznych pohľadov. Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať,“ uviedol Hargaš.
Ako poznamenal, na každého, kto odmieta podpísať zmluvy v rámci schvaľovacieho procesu, je vytváraný nátlak. „Už takmer desať zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v Migaľovom rezorte odchádza a ďalší zvažujú odchod ku koncu mesiaca,“ povedal Hargaš. V NASES sa podľa neho robia účelové organizačné zmeny, aby sa poslušní zamestnanci presunuli do nových oddelení, kde majú byť zmluvy už schválené.
MIRRI dôrazne odmietlo interpretácie, podľa ktorých sa zamestnanci NASES búria proti projektu obnovy portálu slovensko.sk alebo odmietajú realizovať zákonné procesy súvisiace s projektom. Materiál, o ktorý sa opierala tlačová beseda Hargaša, je podľa ministerstva interným pracovným dokumentom zamestnankyne, ktorá končí v organizácii 31. augusta.
„Nejde o stanovisko NASES ako inštitúcie ani o konečné právne stanovisko k pripravovanému procesu. Pripomienky a otázky, ktoré sa v priebehu prípravy takéhoto rozsiahleho projektu prirodzene objavujú, sú predmetom štandardného interného pripomienkovania,“ uviedlo MIRRI. Podľa NASES boli relevantné výhrady vyhodnotené a procesy boli upravené tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou.
„Za mimoriadne vážne považujeme, ak sa pracovné materiály z prebiehajúceho procesu dostávajú mimo organizácie a následne sú účelovo prezentované ako dôkaz údajného nezákonného konania,“ podotklo MIRRI. Opakovane zdôraznilo, že verejným obstarávateľom projektu obnovy slovensko.sk je NASES a MIRRI nebude zasahovať do verejného obstarávania ani určovať jeho výsledok.
„Megakšeft“ okolo slovensko.sk na základe uniknutých dokumentov z MIRRI treba podľa poslanca okamžite zastaviť. Hargaš uviedol, že minister Samuel Migaľ (nezávislý) chce zákazku zadať súčasnému dodávateľovi slovensko.sk priamo, bez súťaže a tajne v hodnote viac ako 90 miliónov eur zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie.
„Unikli dve analýzy, ktoré sa venujú zmluvám, ktoré už boli u Migaľa pripravené na podpis. Sú to právne analýzy a venujú sa zmluvám z rôznych pohľadov. Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať,“ uviedol Hargaš.
Ako poznamenal, na každého, kto odmieta podpísať zmluvy v rámci schvaľovacieho procesu, je vytváraný nátlak. „Už takmer desať zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v Migaľovom rezorte odchádza a ďalší zvažujú odchod ku koncu mesiaca,“ povedal Hargaš. V NASES sa podľa neho robia účelové organizačné zmeny, aby sa poslušní zamestnanci presunuli do nových oddelení, kde majú byť zmluvy už schválené.
MIRRI dôrazne odmietlo interpretácie, podľa ktorých sa zamestnanci NASES búria proti projektu obnovy portálu slovensko.sk alebo odmietajú realizovať zákonné procesy súvisiace s projektom. Materiál, o ktorý sa opierala tlačová beseda Hargaša, je podľa ministerstva interným pracovným dokumentom zamestnankyne, ktorá končí v organizácii 31. augusta.
„Nejde o stanovisko NASES ako inštitúcie ani o konečné právne stanovisko k pripravovanému procesu. Pripomienky a otázky, ktoré sa v priebehu prípravy takéhoto rozsiahleho projektu prirodzene objavujú, sú predmetom štandardného interného pripomienkovania,“ uviedlo MIRRI. Podľa NASES boli relevantné výhrady vyhodnotené a procesy boli upravené tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou.
„Za mimoriadne vážne považujeme, ak sa pracovné materiály z prebiehajúceho procesu dostávajú mimo organizácie a následne sú účelovo prezentované ako dôkaz údajného nezákonného konania,“ podotklo MIRRI. Opakovane zdôraznilo, že verejným obstarávateľom projektu obnovy slovensko.sk je NASES a MIRRI nebude zasahovať do verejného obstarávania ani určovať jeho výsledok.