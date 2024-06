PS navrhuje rýchlejšie odpisovanie technického zhodnotenia majetku

Bratislava 13. júna (TASR) - Daňovníci by si mohli technické zhodnotenie majetku odpisovať samostatne, čo by ich viac motivovalo investovať. Navrhuje to opozičné Progresívne Slovensko (PS), podľa ktorého by sa tak podporilo zvyšovanie produktivity firiem. Súčasné nastavenie podnikateľov demotivuje od investícií, aké by sme mali podporovať, vyhlásil vo štvrtok podpredseda PS a poslanec NR SR Michal Truban.



"Predstavte si, že dnes spravíte vo svojej výrobnej hale či reštaurácii investíciu, ktorá zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti, a zároveň vám umožní zvýšiť produktivitu vo výrobe, komfort zamestnancov a zákazníkov, či znížiť náklady na energie. Táto investícia sa vám pripočíta k hodnote nehnuteľnosti a odpisuje sa spolu s ňou. To môže trvať až 40 rokov," uviedol Truban s tým, že firmy si ju do nákladov prenesú len po malých častiach.



Navrhovaná zmena progresívcov by daňovníkom umožnila technické zhodnotenie hmotného majetku - teda napríklad výdavky na dokončené nadstavby, rekonštrukcie či modernizácie vyčleniť na samostatné odpisovanie, podľa príslušnej odpisovej skupiny. Vo väčšine prípadov by to podľa Trubana znamenalo možnosť odpísania už za šesť rokov.



"Je najvyšší čas začať podporovať investície do našich podnikov aj legislatívne. Zvyšujeme tým produktivitu firiem, a zároveň dávame prácu ďalším, ktoré investície dodávajú a realizujú. Pozitívny vplyv majú investície aj na životné prostredie a v neposlednom rade povedú k ekonomickému rastu krajiny. Verím preto, že koalícia tento zákon podporí," uzavrel Truban.