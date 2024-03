PS: Navrhujeme možnosť predvypĺňania daňového priznania

Bratislava 26. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) navrhuje zákon, ktorý by umožnil predvyplnenie daňového priznania. Cieľom je zmierniť administratívnu záťaž, finančné náklady občanov a podnikateľov, ako aj zvýšiť efektivitu daňového systému. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Ján Hargaš. Informovala o tom v utorok Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia hnutia.



"Časovo náročné podávanie daňových priznaní typu A a B chceme uľahčiť ľuďom, ktorí mali príjem zo zamestnania a podnikali alebo mali iný typ príjmu, napríklad prenajímali nehnuteľnosť. Po novom by Finančná správa (FS) týmto ľuďom automaticky predvypĺňala údaje o príjmoch zo závislej činnosti, ako aj údaje o daňovom bonuse, ktoré už dnes získava od zamestnávateľov," objasnil Hargaš.



Predvyplnené údaje podľa poslankyne NR SR za PS Dariny Luščíkovej navyše znížia chybovosť. Tým sa majú ušetriť náklady na strane daňovníkov a štátu. "Na Slovensku si v roku 2022 v daňovom priznaní tisícky párov nesprávne uplatnili daňový bonus. Dohromady išlo o chyby v hodnote 3,7 milióna eur," podotkla.