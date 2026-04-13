Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

PS nesúhlasí s návrhom ministra rozšíriť zoznam prioritných okresov

.
Na snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezavislý). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) nesúhlasí s návrhom ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezaradený) rozšíriť zoznam prioritných okresov z 19 na 30. Podľa PS ide o krok, ktorý bez navýšenia financií zníži reálnu pomoc pre najmenej rozvinuté regióny. V pondelok o tom informovalo PS.

Člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Marek Lackovič upozornil, že podpora pre tieto okresy je už dnes nedostatočná. „Minister Migaľ nevybojoval pre tieto okresy v tohtoročnom rozpočte absolútne nič. Ani cent navyše,“ uviedol.

PS deklaruje podporu pomoci najmenej rozvinutým okresom, zároveň však spochybňuje spôsob, akým chce minister rozšírenie financovať. „Ak sa o rovnaký balík bude deliť viac subjektov, výsledkom bude iba menej peňazí pre všetkých. Rozširovanie zoznamu bez peňazí navyše je podraz pre regióny,“ zdôraznil Lackovič.

Lackovič zároveň upozornil aj na možné problémy v procese prideľovania príspevkov. „Po preštudovaní zápisníc máme v niektorých prípadoch podozrenia na nízku transparentnosť a férovosť celého procesu,“ uzavrel.
.

