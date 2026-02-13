< sekcia Ekonomika
PS neuspelo s návrhom na pomoc jednorodičovským domácnostiam
Predložili ho poslankyne za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Veronika Šrobová, Lucia Plaváková a Simona Petrík.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Národná rada SR v piatok nepodporila návrh zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam, ktorý predložili poslankyne za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Veronika Šrobová, Lucia Plaváková a Simona Petrík. Parlament tak nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu v druhom čítaní.
Poslankyne uvedeným návrhom reagovali na dlhodobé zistenia o náročnej socio-ekonomickej situácii jednorodičov, a to zadefinovaním pojmu „jednorodičovská domácnosť“ do zákona a zároveň s tým ponúknuť konkrétne opatrenia, ktoré tejto skupine adresne pomôžu.
Poslankyne navrhli zavedenie jasného pojmu jednorodičovská domácnosť, zvýšiť tzv. prvácky príplatok na školské potreby z pôvodných 110 eur na 150 eur a predlžiť nárok na hradené pracovné voľno pri sprevádzaní dieťaťa k lekárovi zo 7 na 14 dní za kalendárny rok. Pri zdravotne znevýhodnenom dieťati/deťoch z jednorodičovskej domácnosti by to bolo 14 dní. Okrem toho navrhli zvýšiť počet dní pri ošetrovaní člena rodiny, tzv. OČR na 21 dní.
Na Slovensku podľa predloženého návrhu žije viac ako 190.000 takýchto domácností s 310.000 deťmi, pričom až 85 % vedú ženy. Údaje použili na základe sčítania obyvateľstva, bytov a domov v roku 2021. Na hranici chudoby podľa dôvodovej správy žije 40 % jednorodičovských domácností a ich priemerný príjem 1100 až 1200 eur mesačne zaostáva za bežnými rodinami.
