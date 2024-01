PS: Novela o VO vytvorí priestor na klientelizmus a korupciu

Bratislava 22. januára (TASR) - Vláda pripravuje novelou o verejnom obstarávaní (VO) radikálne zmeny, ktoré vytvoria priestor na klientelizmus, korupciu a netransparentnosť. Zvyšuje ňou limity, do ktorých sa môžu zákazky zadávať do súťaže bez možnosti dotknutých strán brániť sa. Zároveň sa radikálne znižujú pokuty za porušenie zákona. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.



Poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS) upozornil na ohrozenie nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie. "Dnes má úrad dvoch podpredsedov, ktorých menuje vláda na návrh predsedu. Po novom bude takto menovaný len jeden z nich a druhého bude vláda menovať priamo na návrh Ministerstva dopravy SR," priblížil.



Zároveň sa podľa Hargaša do zákona uvádza možnosť odvolať podpredsedov úradu bez uvedenia dôvodu. Taktiež sa obmedzuje možnosť predsedu úradu vykladať niektoré prvostupňové rozhodnutia a odstraňuje sa povinnosť mať bezpečnostnú previerku.



Dodal, že sa zásadne zvyšujú limity na malé zákazky, ktoré sú relevantné najmä pre samosprávu. "Dnes je ten limit 10.000 eur, po novom má byť až 50.000 eur. Týka sa to najmä malých samosprávnych zákaziek, kde hrozí riziko, že to bude malá domov pre nejakých spriaznených podnikateľov v danom regióne," uviedol Hargaš.



Ako uviedol, tretia zmena sa týka podlimitných zákaziek. Zvyšuje sa tu podľa neho hranica, pri ktorej bude možné udeľovať zákazky priamo bez súťaže, čo sa týka najmä stavebných zákaziek, kde sa hranica posúva na tri milióny eur.



Ďalšie riziko vidí v nastavení sankcií, ktoré majú byť po novom v rozpätí od 0,1 % až po 3 % zákazky, ale maximálne 50.000 eur. Dnes sú tieto sankcie na úrovni 5 % z hodnoty zákazky.



"Tieto zmeny sú dramatické, a preto si zaslúžia poctivú verejnú odbornú diskusiu. Nie je tu priestor na skrátené legislatívne konanie a chcem týmto vyzvať vládu, aby o tom ani neuvažovala a aby spustila normálny proces medzirezortného pripomienkového konania," dodal Šimečka.