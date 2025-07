PS: Nový stavebný zákon nezrýchlil stavebné konania

Bratislava 7. júla (TASR) - Nový stavebný zákon nepriniesol sľubované skrátenie a zrýchlenie stavebných konaní, ale len chaos a viac byrokracie. Upozornilo na to v pondelok opozičné Progresívne Slovensko (PS). Nový stavebný zákon je účinný od 1. apríla 2025.



„Zo sľubovaných rýchlych konaní sa pre stavebníkov a zamestnancov stavebných úradov stala doslova byrokratická nočná mora. My sme sa pýtali stavebných úradov naprieč celým Slovenskom, čo priniesol nový stavebný zákon v praxi. Odpovede sú však viac ako alarmujúce. Viac ako tri štvrtiny stavebných úradov odpovedalo, že konania a procesy sa predĺžili. Ani jeden úrad neuviedol, že by sa procesy reálne urýchlili a skrátili. Viac ako polovica stavebných úradníkov hovorí, že školenia boli nedostatočné, veľa informácií si museli zisťovať sami a len sedem percent uviedlo, že tieto informácie im postačovali,“ uviedla poslankyňa PS Darina Luščíková.



Podľa PS problémy sú aj s aplikáciou zákona. Úradníci stavebných úradov podľa hnutia nevedia, ako majú postupovať, nemá im kto poradiť, chýbajú im metodické pokyny i opora u nadriadeného orgánu. Prácu stavebných úradov podľa hnutia komplikujú aj náročné a nezrozumiteľné tlačivá, ktoré stavebníci bez pomoci úradníkov nevedia vyplniť.



PS preto vyzvalo ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby rezort úradom poskytol jednoznačnú a odbornú metodickú pomoc a vytvoril jasné a jednoduché tlačivá. Ministerstvo tiež vyzvali, aby zabezpečilo efektívne a praktické školenia pre úradníkov.



„Chceme poradiť ministrovi, aby vydal praktickú príručku k drobným stavbám tak, aby bežný stavebník, ale aj zamestnanci stavebného úradu vedeli, čo sa môže a čo nemôže stavať a považovať za drobnú stavbu. Pretože len málokedy nastávajú prípady, že nie je potrebné drobnú stavbu ohlásiť a ľudia v obciach často nadobudli pocit, že nič nie je problém a postaviť si môžu takmer všetko,“ doplnila poslankyňa s tým, že je nevyhnutná revízia stavebného zákona.



Poslanec PS Štefan Kišš kritizoval, že vláda nestavia a nedokončuje sľubované projekty. Podotkol, že Slovensko sa stalo najhoršou krajinou na podnikanie v EÚ.



„Všetci naši susedia, všetky okolité krajiny dnes z verejných zdrojov, aj súkromných, investujú viac ako my a tieto investície na Slovensku ešte výrazne klesajú za posledné takmer dva roky tejto vlády. Podľa Európskej komisie, podľa jej najnovšej správy, sme dnes najhoršia krajina na podnikanie a v skutočnosti nám to dnes hovorí každý investor,“ zhodnotil Kišš.