PS: O projekte elektrárne J. Bohunice by sa malo rokovať transparentne
Nám ide o spôsob, akým sa to má robiť, povedal Šimečka.
Bratislava 12. septembra (TASR) - O výstavbe novej jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice by sa malo rokovať transparentne, pretože ide o veľkú investíciu vo výške 15 miliárd eur. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka (predseda PS) a Ivan Štefunko (podpredseda PS) v súvislosti s návrhom na uzavretie dohody medzi vládou USA a vládou SR o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ktorý vládny kabinet v stredu (10. 9.) schválil v utajenom režime. O výstavbu podľa ich slov má záujem nielen americká, ale napríklad aj francúzska dodávateľská spoločnosť.
„Progresívne Slovensko nie je proti jadrovej energetike a dokonca nie sme apriori ani proti spolupráci s (americkou) firmou Westinghouse. Nám ide o spôsob, akým sa to má robiť. Má tam byť transparentnosť, má tam byť súťaž, a nie takto pokútne, potichu si to Robert Fico (Smer-SD) s niekým dohodne a ešte o tom aj vláda klame. Takto sa to v žiadnej krajine nemá diať, keď ide o 15 miliárd eur,“ povedal Šimečka.
„To, čo by sa normálne malo diať, je, že by napríklad bola konzultovaná opozícia, keďže je veľmi možné, až pravdepodobné, že v čase, keď sa elektráreň bude stavať, už nebude Robert Fico predsedom vlády, ale už tam napríklad môže byť Progresívne Slovensko alebo aj SaS alebo KDH,“ povedal predseda PS.
Podľa Štefunka sa mala pri takejto veľkej investícii viesť transparentná diskusia a robiť výber dodávateľa. Vláda podľa neho klamala, keď tvrdila, že francúzska dodávateľská firma Électricité de France (EDF) nemá záujem podieľať sa na výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku.
„Podľa mojich informácií sa stretol nedávno, pred týždňom, pán Fico a pani (ministerka hospodárstva Denisa) Saková (Hlas-SD) s predstaviteľmi spomínanej francúzskej dodávateľskej firmy. Táto firma povedala, že má záujem sa zúčastniť na tendri, má záujem dodávať v rôznych modifikáciách jadrovú technológiu na Slovensku,“ povedal Štefunko.
„My sme za to, aby bola posilnená energetická nezávislosť Slovenska, aby sme vyrábali vlastnú elektrickú energiu. Problém je v tom, že tá energia môže byť veľmi predražená práve preto, ak sa predraží výstavba jadrovej elektrárne. Hovoríme totiž minimálne o 15 miliardách eur,“ dodal Štefunko.
