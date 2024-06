PS: Odvody do dôchodku ženám na materskej sa môžu rátať z minulej mzdy

Bratislava 19. júna (TASR) - Odvody do dôchodku pre ženy, ktoré pred odchodom na materskú dovolenku zarábali viac, ako je priemerná mzda, by sa mohli vypočítavať z ich predošlého príjmu. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii poslankyňa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Simona Petrík. Spolu s touto zmenou navrhuje do zákona o sociálnom poistení zakotviť aj možnosť vzájomného zdieľania dôchodkových práv rodičov. Navrhované zmeny majú podľa PS prispieť k vyšším dôchodkom pre ženy.



"Dnes prichádzam s dvomi konkrétnymi riešeniami, ktoré som predstavila aj v pléne parlamentu. A tieto prispejú k vyšším dôchodkom pre ženy a výrazne znížia diskrimináciu žien z dôvodu, že sa určitý čas doma starajú o deti a vykonávajú neplatenú prácu," uviedla Petrík.



Poslankyňa navrhla, aby sa ženám, ktoré pred otehotnením zarábali viac, ako bola priemerná mzda v minulom roku, vypočítavali odvody do dôchodku podľa ich predošlého príjmu. Dodala, že v súčasnosti sa ženám, ktoré sú počas materskej a rodičovskej dovolenky poistenkyne štátu, odvody do dôchodku vypočítavajú zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočítava ako 60 % priemernej mzdy.



"Môj návrh im nastavuje spravodlivejší odvod do dôchodku, a to podľa ich predošlého príjmu. Toto nazývam férovým prístupom, pretože ženy, ktoré pred odchodom na materskú zarábali viac, tak odviedli viac aj do štátnej kasy. Ženy s nižším príjmom v tomto prípade zostávajú chránené súčasným nastavením legislatívy, to znamená odvodom z priemernej mzdy, tam sa nič meniť nebude," priblížila Petrík.



Poslankyňa tiež navrhla do zákona zakotviť možnosť vzájomného zdieľania dôchodkových práv oboch rodičov. "Ak sa rodičia navzájom rozhodnú a podpíšu dohodu, na nimi vopred určené časové obdobie sa ich príjmy budú sčítavať a na dôchodok sa im bude odvádzať rovným dielom 50 na 50. Teda nie každému z jeho konkrétneho príjmu, ale spoločne sa dajú dokopy ich príjmy a pôjdu do odvodov na budúci dôchodok 50 na 50," vysvetlila Petrík.



Dodala, že ide o pomerne revolučné riešenie, ktoré aktuálne funguje vo Švajčiarsku, no testujú ho aj v susednej Českej republike.