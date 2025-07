PS: Ohrozené sú ďalšie desiatky až stovky miliónov eur z plánu obnovy

Bratislava 22. júla (TASR) - Je veľmi pravdepodobné, že finančné prostriedky vo výške približne 50 miliónov eur z výzvy, ktorú zrušilo vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, prepadnú. Ohrozené sú pritom aj ďalšie desiatky až stovky miliónov eur a iné investície z plánu obnovy. Upozornilo na to v utorok na tlačovej konferencii opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).



„Minulý týždeň bola zrušená výzva v hodnote približne 50 miliónov eur z plánu obnovy na digitálnu transformáciu. Ja osobne si myslím, že nebude dostatok času na to, aby sa vypísala nová výzva,“ uviedol Ján Hargaš (PS) a podotkol, že plán obnovy sa končí v lete 2026, čiže o rok. „No ale ako sa ukázalo, problém s plánom obnovy je na MIRRI oveľa širší,“ zdôraznil opozičný poslanec.



Hnutie pri tomto vyjadrení vychádza z internej komunikácie medzi rezortom investícií a Úradom podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorú má podľa slov Hargaša k dispozícii. Ohrozená by mala byť napríklad investícia do tisíc zabezpečených informačných technológií v prostredí verejnej správy, investícia do superpočítača, podpora účasti slovenských subjektov na cezhraničných digitálnych projektoch či investície do ochrany kybernetického priestoru. Podotkol, že z 54 projektov boli zrealizované len tri.



„My zbierame podpisy na zvolanie mimoriadneho výboru pre európske záležitosti, kam si plánujeme predvolať podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca a vedenie MIRRI, aby nám aj verejnosti poskytli informácie o tom, ako to naozaj vyzerá s implementáciou plánu obnovy na MIRRI,“ priblížil Hargaš.



Podpredseda hnutia Michal Truban dodal, že minulotýždňové zrušenie výzvy na digitálnu transformáciu môže byť navyše v rozpore so zákonom. Je to podľa neho preto, že zrušenie výzvy nemalo legálny dôvod a MIRRI ho urobilo svojvoľne. Dotknuté firmy tak môžu teraz štát žalovať, podčiarkol.



„Ale čo je ešte horšie, ovplyvnilo to množstvo týchto firiem, ktoré už čakali na tieto financie, počítali s nimi vo svojich biznis plánoch, počítali s tým, ako svoju firmu pretransformujú, aby bola viac konkurencieschopná, aby sa jej lepšie darilo v týchto ťažkých časoch,“ doplnil Truban.



MIRRI utorkové vyjadrenia PS skritizovalo. „Tlačovú konferenciu o Pláne obnovy a odolnosti SR načasovali presne na moment, keď minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý, poznámka TASR) podstupuje plánovaný chirurgický zákrok a leží na operačnej sále. Namiesto konštruktívnej diskusie zvolili teatrálne výstupy, ktoré nič neriešia, a to navyše v čase, keď minister Migaľ nemôže reagovať,“ uviedol rezort investícií.



Ministerstvo doplnilo, že napriek tomu bude informovať po zákroku, čo by malo byť dnes o 15. hodine v Košiciach pred Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb. „Nie sme opozícia, ktorá rieši kamery. My riešime výsledky. Avšak slušne a s rešpektom,“ zdôraznil rezort.