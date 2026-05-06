PS opäť navrhne zrušiť transakčnú daň, označuje ju za nezmysel
Hnutie zároveň predstavuje vlastné návrhy, ktoré majú podporiť podnikanie.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o „ekonomický nezmysel“, ktorý poškodzuje slovenskú ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali poslanci Národnej rady SR za PS Michal Truban a Štefan Kišš.
„Sľúbili sme, že PS transakčnú daň zruší. Čím ďalej, tým viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel, a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Preto sa treba o to neustále pokúšať, pretože nikdy nevieme, čo sa môže stať,“ uviedol Truban.
PS argumentuje najmä ekonomickými dosahmi opatrenia. Truban upozornil na pokles ekonomického rastu pod jedno percento a výrazný prepad zahraničných investícií. „V roku 2024 boli investície len okolo 440 miliónov eur, čo je približne o dve tretiny menej,“ zdôraznil. Daň podľa hnutia prispieva aj k vyššej inflácii. Zároveň však výnos dane podľa Trubana zaostal za očakávaniami. Namiesto plánovaných približne 580 miliónov eur sa podľa neho vybralo menej než 380 miliónov eur.
Návrh na zrušenie transakčnej dane je podľa Kišša len prvým krokom. „Je to návrat do stavu spred apríla 2025, ale to nestačí. Potrebujeme oveľa viac opatrení na podporu ekonomiky,“ povedal. PS kritizuje vládu aj za nedostatok reforiem. Kišš tvrdí, že kabinet neprichádza s riešeniami na podporu rastu a zároveň zvyšuje daňové zaťaženie. „Peniaze, ktoré mohli prísť na Slovensko, odchádzajú do zahraničia,“ uviedol.
Hnutie zároveň predstavuje vlastné návrhy, ktoré majú podporiť podnikanie. Ide napríklad o zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia.
