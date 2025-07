PS: Opatrenia na záchranu automobilového sektoru prichádzajú neskoro

Bratislava 4. júla (TASR) - Opatrenia na záchranu automobilového sektoru na Slovensku prichádzajú neskoro. Naša krajina nie je pripravená na novú éru v globálnom obchode, ale ani na príchod elektromobility. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka aj v kontexte piatkovej schôdze vlády, ktorej predmetom je Správa o aktuálnom stave automobilového priemyslu v SR a o súvisiacich opatreniach vlády SR.



„Celá naša ekonomika, náš priemysel a naše podnikateľské prostredie je na tom najhoršie, ako kedy bolo. Máme najvyššie daňové zaťaženie za posledných 25 rokov, zo Slovenska odchádzajú kvalifikovaní ľudia, neprichádzajú sem zahraničné investície a už vôbec nie tie s tou najvyššou pridanou hodnotou. To sa týka automobilového priemyslu, ale aj iných, jednoducho preto, lebo je tu zlé prostredie na investície a na podnikanie,“ skonštatoval Šimečka.



Slovensko sa podľa Ivana Štefunka (PS) bráni trendom a nesleduje ich. Štefunko zdôraznil, že na novú zelenú revolúciu bolo potrebné sa roky pripravovať, aby sme podľa jeho slov neboli prekvapení tak, ako sme prekvapení teraz. Len tento rok sme stratili dve interné investície slovenských automobiliek, kde dva nové modely elektromobilov išli do Portugalska, respektíve do Španielska, uviedol opozičný poslanec.



„Nejde tu len o výrobu automobilov, ale aj o celý ekosystém elektromobility. Chýbajú na Slovensku nabíjačky, chýba podpora domáceho nabíjania, chýba podpora batériových úložísk,“ doplnil Štefunko.



Slovensko sa vo všeobecnosti podľa poslanca Európskeho parlamentu Ľudovíta Ódora (PS) stáva výrazne nepríťažlivou krajinou pre investorov. Upozornil napríklad na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, konsolidáciu postavenú na príjmovej strane, zlú vymožiteľnosť práva, nízku dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily či zlé čerpanie eurofondov.