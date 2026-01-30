< sekcia Ekonomika
PS: Opozícia spochybnila transparentnosť výzvy MIRRI za 58 miliónov
Opozícia poukázala aj na časový tlak pri realizácii projektov z plánu obnovy.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Pri výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie za 58 miliónov eur sa podľa opozície objavili závažné podozrenia z netransparentného postupu a možného ovplyvňovania hodnotenia projektov. Na zverejnenie podkladov a garancie transparentnosti vyzvali ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS) a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban na piatkovej tlačovej besede v NR SR.
Opozícia poukázala aj na časový tlak pri realizácii projektov z plánu obnovy. Po zrušení pôvodnej výzvy a vyhodnotení novej podľa nej hrozí, že príjemcovia budú mať po podpise zmlúv len krátke obdobie na čerpanie prostriedkov. „Prijímatelia z tejto novej výzvy na digitálnu transformáciu reálne budú mať tri mesiace na to, aby vyčerpali projekty z plánu obnovy,“ uviedol Hargaš.
Podľa PS podnety z prostredia verejnej správy opisujú praktiky pri výbere projektov, ktoré pripomínajú predchádzajúce sporné prípady v dotáciách. Hnutie spomenulo napríklad hodnotiteľov bez skúseností v IT či možné prepojenia niektorých hodnotiteľov na firmy, ktoré mali projekty pripravovať. Truban zároveň označil za neštandardné, že vedenie rezortu si malo počas procesu vyžiadať zoznam hodnotiteľov, a spochybnil aj spôsob ich výberu.
Opozícia avizovala, že pripravuje trestné oznámenie a chce, aby podozrenia preverili orgány činné v trestnom konaní. Zároveň vyzvala ministra, aby okamžite zverejnil všetky podklady k hodnoteniu projektov a vysvetlil postup rezortu.
