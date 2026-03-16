Pondelok 16. marec 2026
PS podáva trestné oznámenie v súvislosti s pridelovaním eurofondov

Na snímke Branislav Vančo (Progresívne Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny akýkoľvek konflikt záujmov odmieta.

Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podá trestné oznámenie v súvislosti s prideľovaním eurofondov z výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na sociálne inovácie. V pondelok o tom informovalo PS.

Strana hovorí o podozrení zo subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zneužívania právomocí verejného činiteľa a korupcie. „Je nevyhnutné, aby to bolo celé poriadne vyšetrené a aby voči ľuďom, ktorí sú do toho zapojení a konali v rozpore so zákonom, bola vyvodená nielen politická, ale aj trestná zodpovednosť,“ uviedol poslanec PS Branislav Vančo.

Ministerstvo akýkoľvek konflikt záujmov odmieta. Zároveň zdôraznilo, že projekty posudzovali externí nezávislí hodnotitelia vybraní náhodne z databázy a rezort ani minister nemali na výsledok hodnotenia vplyv.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí