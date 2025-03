PS: Polovica jednorodičov žije na hranici chudoby

Bratislava 24. marca (TASR) - Jednorodičia na Slovensku vychovávajú viac ako 300.000 detí, pričom polovica z týchto rodín žije na hranici chudoby, a preto potrebujú skutočnú pomoc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ich situáciu začalo konečne riešiť, avšak neskoro. Projekt, ktorý predstavil rezort práce minulý týždeň, pod názvom Podpora osamelých rodičov, bude financovaný zo zdrojov EÚ a podľa opozičných poslankýň z hnutia Progresívne Slovensko (PS) teda len dočasný.



"Bez systémovej vízie a udržateľnosti môže byť pomoc neefektívna, a rodiny môžu opäť upadnúť do chudoby. Zároveň je otázne, kedy ministerstvo návrh zákona predloží do parlamentu, pretože aktuálny koaličný chaos a mocenské hry môžu spôsobiť, že návrh neprejde," uviedla opozičná poslankyňa z PS Simona Petrík.



PS do parlamentu predložilo vlastný zákon, ktorého cieľom je definovať jednorodičovskú domácnosť, na ktorú sú naviazané aj konkrétne opatrenia na pomoc pre tieto rodiny. "Navrhujeme predĺženie počtu dní na sprevádzanie u lekára, či pri starostlivosti o choré dieťa. Vzhľadom na to, že jednorodičovské domácnosti sú najohrozenejšie chudobou, navrhujeme aj zvýšenie prváckeho príspevku o 40 eur," dodala opozičná poslankyňa z PS Lucia Plaváková.