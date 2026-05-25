PS: PPA musela vo výročnej správe za rok 2025 priznať výrok audítora
Musela priznať podmienený výrok audítora, teda výhrady k procesným alebo účtovným postupom.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výročnú správu za rok 2025. Musela priznať aj podmienený výrok audítora, teda výhrady k procesným alebo účtovným postupom. Informoval o tom Peter Horný, ktorý sa v opozičnom Progresívnom Slovensku (PS) venuje pôdohospodárstvu. Takéto negatívne hodnotenie podľa neho nemala PPA ani v časoch, keď prepukla kauza Dobytkár.
„Štrukturálne a systémové chyby už priznáva už aj samotný certifikačný orgán PPA. Je to aj v súlade so zistením Európskej komisie. Ako sme avizovali, vyplýva z toho udelenie len dočasnej akreditácie a vypracovanie ozdravného plánu, najneskôr v septembri. Iba minister (pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard, pozn. TASR) Takáč (Smer-SD) sa stále tvári, že je všetko v poriadku. Vypracuje teda ozdravný plán alebo v septembri skončí?“ uviedol Horný.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zároveň podľa Horného pripravuje po troch rokoch vládnutia vyhlásenie kľúčových investičných výziev. Upozorňuje na mnoho chýb, aj na fakt, že k nim samotní poľnohospodári zaslali veľa pripomienok oficiálnymi listami priamo na ministerstvo. „Žiadajú o väčšiu akceptáciu pripomienok samosprávnych organizácií, keďže ide o peniaze, ktoré sú určené pre nich. Prekáža im výška alokácie podpôr na jednotlivé opatrenia, nevyhovujú im ani bodovacie kritéria, ktoré nie sú stanovené pre všetkých, a požadujú predĺženie lehoty na odbornú diskusiu,“ zdôraznil Horný.
Ich príprave podľa neho pritom predchádzalo šesť modifikácií strategického plánu, keďže pôvodne mali byť podpory distribuované cez finančné nástroje. „V januári 2026 ministerstvo sľúbilo zaviesť finančné nástroje aspoň pre mladých farmárov do júna tohto roka. Odvtedy je o nich však ticho,“ podčiarkol.
Horný pripomenul aj transformačný plán, ktorý sa PPA po udelení akreditácie v roku 2022 zaviazala dodržiavať. „Jedným z bodov bolo zavedenie novej Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat od roku 2025. K tej však neprišlo. Na evidenciu sú naviazané aj určité typy platieb. Pokiaľ nebudeme vedieť odstrániť vytýkané nedostatky v evidencii zvierat, tak môže prísť k pozastaveniu nielen projektových podpôr, ktorých sa týkali audity, ale aj viazaných platieb a štátnej pomoci, kde sa využívajú údaje z evidencie na každoročne vyplácané platby,“ uzavrel Horný.
