PS: Pre zásahy do 2. piliera už prišli ľudia o stovky miliónov

Bratislava 19. mája (TASR) - Doterajšie zásahy vlád Roberta Fica (Smer-SD) do druhého dôchodkového piliera pripravili ľudí na Slovensku o stovky miliónov eur. V čase konsolidácie verejných financií je pritom možné, že vláda opätovne siahne na peniaze v druhom pilieri. Vyhlásili to v pondelok predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Aktuálna odborná diskusia sa však podľa ministerstva práce týka len potenciálneho dobrovoľného otvorenia druhého piliera, nie znižovania odvodov, akékoľvek reči o siahaní na úspory sú preto nezmyselné.



„Bavíme sa o stovkách eur mesačne, o koľko mohli mať ľudia vyššie dôchodky, nebyť tých nesystémových, brutálnych zásahov do druhého piliera. To sú jednak zníženia odvodov, jednak zavedenie škodlivých garancií, ale aj mnohé ďalšie zásahy za tých 14 rokov, kedy Robert Fico vládol,“ vyhlásil na tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka.



V koalícii sa pritom podľa neho opätovne diskutuje o druhom pilieri v súvislosti s ďalšou konsolidáciou. „Ja chcem veľmi dôrazne varovať vládnu koalíciu, aby nezasahovala do druhého piliera, aby nespôsobovala ďalšie škody, aby nepridávala k tým existujúcim stámiliónovým škodám na našich dôchodkoch,“ doplnil Šimečka.



Podpredsedníčka PS Simona Petrík vyhlásila, že ten istý minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý už vraj nedopustí, aby sa druhý pilier destabilizoval, hneď po nástupe znížil percento odvodu z 5,5 na 4 %. „Spravil to, lebo už vtedy vedel, že im budú chýbať peniaze na ich populistické predvolebné sľuby. Najjednoduchšie bolo vytiahnuť ich z úspor ľudí v druhom pilieri,“ konštatovala podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci .



Ak má dôchodkový systém na Slovensku pracovať pre dôchodcov, musí podľa nej dobre fungovať prvý, druhý a ideálne aj tretí pilier. Riešenia, ako zastabilizovať dôchodkový systém, pritom existujú. „Napríklad ukotvenie minimálneho príspevku do druhého piliera v ústave, postupné zvyšovanie percenta odvodov do druhého piliera, aby si ľudia odkladali na svoje dôchodky jednoducho viac, či zvýšenie výnosnosti tretieho piliera znížením poplatkov,“ dodala Petrík.



Ak Progresívne Slovensko odmieta umožniť ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či chcú mať vyššie alebo nižšie dôchodky, tak nesleduje záujem ľudí, ale niekoho iného, uviedlo v reakcii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Podľa rezortu je evidentné, že v druhom pilieri sú aj skupiny sporiteľov, ktorí budú mať vzhľadom na svoj vek aj nasporenú sumu nižšie dôchodky, ako keby zostali len v Sociálnej poisťovni. Už v súčasnosti 58.000 ľudí poberá kombinovaný dôchodok z prvého aj druhého piliera a 95 % z nich ho má v priemere o 50 eur mesačne nižší, ako keby zostali len v prvom pilieri, vyčíslilo ministerstvo.



„Aktuálna odborná diskusia sa týka len potenciálneho dobrovoľného otvorenia druhého piliera, a nie znižovania odvodov do druhého piliera, čiže akékoľvek reči o siahaní na úspory sporiteľov sú absolútne nezmyselné a prízemne populistické. Svedčí o tom aj fakt, že o čo najvýhodnejšom riešení pre ľudí rokujeme spoločne s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, ktoré sa starajú o úspory sporiteľov. Až agresívny zákaz prejavenia slobodnej vôle ľudí ukazuje, že s PS vo vláde súčasných i budúcich dôchodcov nič dobré nečaká,“ doplnilo ministerstvo.