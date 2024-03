PS: Predložíme návrhy zákonov pomoci zdravotne znevýhodneným osobám

Bratislava 18. marca (TASR) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predloží na najbližšej parlamentnej schôdzi dva návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť osobám so zdravotným znevýhodnením. Pôjde o poskytovanie sociálneho poradenstva v obciach a o podporu inklúzie takýchto detí v školách. Uviedli to v pondelok na tlačovej konferencii poslankyne Národnej rady (NR) SR Tina Gažovičová a Veronika Veslárová.



"Štát musí podporovať nielen seniorov a seniorky, ale všetky znevýhodnené skupiny, ktoré máme v našej spoločnosti. Osoby so zdravotným znevýhodnením a ich rodinní príslušníci sú dlhodobo na okraji spoločnosti," priblížila Veslárová.



Prvý návrh sprístupňuje sociálne poradenstvo v obciach. Ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny dnes podľa Veslárovej nemajú dostatočný prístup k informáciám týkajúcim sa práce, kompenzácií či zdravotníctva. "Vďaka nášmu zákonu by pomoc vedeli nájsť priamo vo svojej obci," dodala s tým, že sociálne poradenstvo vedie k podpore integrity.



Cieľom druhého zákona na podporu inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením je vytvoriť podmienky pre rodičov, aby sa mohli v predstihu obrátiť na školu. Tým by vznikol čas na tvorbu inkluzívnych podmienok na vzdelávanie. "Dnes školy takéto deti často odmietajú s odôvodnením, že pre ne nemajú vytvorené podmienky, hoci na prijatie majú nárok," dodala Gažovičová.



Škola zas bude môcť vopred požiadať o financie z rezortu školstva. Ide napríklad o príspevok na časovo náročnejšie bezbariérové úpravy školy. Ako uviedla Gažovičová, od zápisu dieťaťa do 1. septembra nie je v súčasnosti dostatok času na to, aby sa škola mentálne, prakticky a finančne pripravila.



Rodičia by tak dostali možnosť vopred osloviť riaditeľa spádovej školy v súvislosti so zápisom zdravotne znevýhodneného dieťaťa. Škola by podľa Gažovičovej zareagovala tým, že by vytvorila platformu, na ktorej by sa zišli rodičia, zástupcovia školy, pedagogickí zamestnanci či lekár dieťaťa. Následne by diskutovali o tom, aká je diagnóza dieťaťa, čo presne potrebuje a ako mu vytvoriť najlepšie podmienky.



"Znamená to, že ide o legislatívny návrh, ktorý nič zásadné nestojí, ale prispeje k tomu, aby lepšie fungovala spolupráca medzi rodinou a školou, a tým sa zlepšili aj podmienky na vzdelávanie takéhoto dieťaťa," uzavrela Gažovičová.