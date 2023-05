PS predstavilo Biznisplán pre budúcnosť, chce naštartovať ekonomiku

Bratislava 18. mája (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo svoj program na podporu podnikania Biznisplán pre budúcnosť, ktorým chce naštartovať ekonomiku. V rámci neho chce znížiť byrokraciu a daňovo-odvodové zaťaženie práce či zaviesť možnosť podnikania od 16 rokov a digitalizáciu služieb štátu. Informovali o tom štvrtok predseda PS Michal Šimečka spolu s členmi predsedníctva Michalom Trubanom a Zorou Jaurovou.



Šimečka uviedol, že poslednú dekádu sa Slovensko prepadáva vo všetkých relevantných rebríčkoch oproti svojim partnerom v EÚ, pričom krajiny, ktoré vstúpili do EÚ spolu s nami, nás začali v ekonomických ukazovateľoch predbiehať. Štát podľa neho nedokáže dostatočne využiť potenciál podnikavosti a nápaditosti obyvateľov Slovenska. "V PS nám ide o to, aby sme obnovili a naštartovali rast slovenskej ekonomiky a tým aj životnej úrovne ľudí. Preto si náš štát musí začať podnikavosť vážiť. Iba tak opäť naštartujeme ekonomický rast," uviedol Šimečka.



Líder programu Truban priblížil, že cieľom opatrení je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a naštartovať stagnujúcu ekonomiku. Medzi navrhované opatrenia patrí napríklad možnosť podnikať od 16 rokov po vzore nemeckej či holandskej legislatívy alebo takzvané "mikropodnikanie", kde si podnikatelia s ročným obratom do 10.000 eur nebudú musieť zriadiť živnosť či viesť akékoľvek účtovníctvo. Patrí medzi ne aj digitalizácia služieb štátu, ktorá zmenší množstvo byrokratických úkonov.



Jaurová uviedla, že základom podnikateľského prostredia sú jednotlivci. "Považujeme za dôležité venovať sa živnostníkom, a malým a stredným firmám, pretože tvoria kostru životaschopnej ekonomiky, ktorá je stále viac založená práve na inováciách a kreativite. Podpora podnikavosti môže prispieť nielen k zvyšovaniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky v 21. storočí, ale aj k sociálnym inováciám a lepšej komunikácii štátu s občanmi. Vďaka nej môžeme dosiahnuť európsku kvalitu života," uzavrela Jaurová.