PS: Premiér by sa mal snažiť o úplný zákaz dovozu ocele z Ruska

Bratislava 21. júla (TASR) - Je načase, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) konečne zabojoval za skutočné ekonomické národno-štátne záujmy Slovenska. Namiesto toho, aby sa snažil o pokračovanie závislosti na ruských palivách, by mal zatlačiť na úplný zákaz dovozu ocele z Ruska, myslí si podpredseda Európskeho parlamentu a člen predsedníctva opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Hojsík.



„Chceme dnes opätovne vyzvať premiéra Fica a celú slovenskú vládu, aby konečne konal aj v prospech Slovenska, aby vyzval ostatných európskych lídrov, takých, ktorí sa s ním ešte bavia, na urýchlený úplný zákaz dovozu ocele z Ruskej federácie a pomohol tak oceliarstvu nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe,“ vyhlásil Hojsík na pondelkovej tlačovej konferencii.



Pripomenul, že sankcie na dovoz ocele a oceľových výrobkov z Ruska boli síce prijaté medzi prvými, zároveň v nich však boli ponechané stále vysoké kvóty. V aktuálnom roku dosahujú takmer 3,2 milióna ton, čo je skoro celá ročná produkcia U. S. Steel v Košiciach, vyčíslil europoslanec.



„Povedzme si rovno, tieto kvóty podkopávajú európske a aj slovenské oceliarstvo a dovolím si povedať, že ohrozujú jeho budúcnosť. Oceliarstvo je pritom strategicky dôležitým sektorom a Európska komisia na jeho záchranu a rozvoj dokonca vypracovala samostatný akčný plán. A napriek tomu máme takúto obrovskú dieru,“ zhodnotil Hojsík s tým, že Rusko si vďaka vývozom na európsky trh zvyšuje svoju ekonomickú prosperitu.



Kapacity na výrobu ocele sú v EÚ podľa neho dostatočné, niektorým producentom dokonca hrozí zatváranie. Aj U. S. Steel v Košiciach má výrazne vyššiu kapacitu, ako momentálne využíva. „My vieme nahradiť ruskú oceľ. Žiaľ, v súčasnosti podľa dát Eurostatu dovážame viac ocele, lebo je väčší podiel dovážanej ocele z Ruska, ako bol pred začiatkom vojny. Momentálne podiel ruskej ocele na dovážanej oceli je už 60 %. Myslím si, že toto je smer, ktorým sa naozaj nechceme uberať,“ doplnil europoslanec.



Vláda sa tvári, že sa jej problémy oceliarskeho priemyslu netýkajú, myslí si poslanec Národnej rady (NR) SR a člen výboru pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS). „U. S. Steel, jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, by mohol profitovať z prísnejších kvót na dovoz ruskej ocele. To by prinieslo nové ekonomické príležitosti pre celé východné Slovensko. Prísnejšie sankcie voči Rusku by zároveň znamenali aj skorší koniec vojny, o ktorom vo vláde len veľa rozprávajú, ale nič preň nerobia,“ doplnil.