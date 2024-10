PS: Prijaté zákony v konsolidačnom balíčku sú pre obyvateľov škodlivé

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vláda by mala prestať podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) trestať podnikateľov a ich zamestnancov zdaňovaním a robiť si z nich bankomat. Prijaté zákony v konsolidačnom balíku sú podľa PS pre obyvateľov Slovenska škodlivé, pričom zasiahnu tisícky malých začínajúcich podnikateľov, rodinné firmy, ale aj veľké spoločnosti a ľudí, ktorí poctivo pracujú, aby uživili voju rodinu. V stredu na to upozornili poslanci Michal Truban, Darina Luščíková a Ján Hargaš z PS.



"Táto vláda prišla so zákonmi, ktoré pre mnohých podnikateľov, ale aj zamestnancov znamenajú neistotu, nespokojnosť a váhanie, či sa vôbec na Slovensku oplatí žiť, pracovať a zostať. Vyššie odvody pre zamestnancov, zvýšená daň z príjmu z právnických osôb o bezprecedentné tri percentá či nehorázna transakčná daň, to sú len niektoré zo škodlivých opatrení, ktoré táto vláda priniesla a schválila," uviedla Luščíková.



Hargaš zdôraznil, že vláda za posledný rok nespravila nič zásadné pre obyvateľov Slovenska, nepriniesla žiadne nové digitálne služby ani neznížila byrokraciu na úradoch. Dodal, že PS predložila v tejto oblasti, ale aj v súvislosti s verejným obstarávaním viacero návrhov, ktoré koalícia odmietla.



Truban dodal, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) odmietla jednoduché a konkrétne riešenia, ktoré by dokázali zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku len preto, že ide o opozičné návrhy. Namiesto toho chce podľa neho zaviesť nezmyselnú daň z finančných transakcií a zvýšiť byrokraciu.



"Chceme, aby sme na Slovensku mali udržateľný hospodársky rast, ktorý nie je postavený iba na lacnej pracovnej sile vo veľkých priemyselných podnikoch, ale aj na malých a stredných slovenských firmách, ktoré budú vytvárať vyššiu pridanú hodnotu a dobre zaplatené pracovné miesta. Aby sa to podarilo, tak musíme mať vládu, ktorá bude každý deň pracovať na tom, aby sme tu mali prostredie, ktoré slovenským podnikateľom umožní lepšie investovať do slovenských firiem, lepšie a ľahšie zamestnávať ľudí zo Slovenska, ale aj z mimo Slovenska," uzavrel.