< sekcia Ekonomika
PS: Príjmy samospráv môžu klesnúť o desiatky miliónov eur
Poslanec PS Marek Lackovič uviedol, že samosprávy zostavovali rozpočty podľa septembrovej prognózy z minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Opozičné PS tvrdí, že podľa aktualizovanej daňovej prognózy Ministerstva financií (MF) SR sa v tomto roku znížia príjmy miest, obcí a vyšších územných celkov o desiatky miliónov eur. Poslanec PS Marek Lackovič uviedol, že samosprávy zostavovali rozpočty podľa septembrovej prognózy z minulého roka, pričom jej aktuálna verzia podľa neho ukazuje nadhodnotenie príjmov o 64 miliónov eur.
„V praxi to znamená jediné, mestá a obce budú musieť znovu škrtať investičné projekty. Najviac to zasiahne menšie obce, ktoré už teraz fungujú na hrane udržateľnosti,“ upozornil.
Členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková doplnila, že výpadok sa má dotknúť všetkých úrovní samosprávy. „Obce a mestá prídu približne o 41 miliónov eur, samosprávne kraje o ďalších 23 miliónov. Dôvodom sú nižšie výbery dane z príjmu fyzických osôb,“ uviedla. Podľa nej budú samosprávy musieť výpadok nahrádzať inými príjmami vrátane vyšších miestnych daní a poplatkov.
Hanuliaková zároveň uviedla, že na riziko nadhodnotených príjmov upozorňovali MF SR spolu s nezávislými analytickými inštitútmi už skôr. „Vláde sme hovorili, že minuloročná prognóza je príliš optimistická, a že konsolidáciou nevyberie toľko peňazí, ako plánuje. Teraz sa to potvrdzuje,“ dodala.
Líder PS pre financie Štefan Kišš uviedol, že situáciu podľa neho pocítia obyvatelia na kvalite verejných služieb. „Nejde len o zlú prognózu. Problémom je najmä to, že konsolidácia zadusila ekonomiku a aj samotná efektivita výberu daní, ktorá je nízka,“ uzavrel.
PS upozornilo, že chybný odhad vlády sa podľa neho môže prejaviť obmedzením služieb, odložením investícií alebo zvýšením miestnych daní a poplatkov.
„V praxi to znamená jediné, mestá a obce budú musieť znovu škrtať investičné projekty. Najviac to zasiahne menšie obce, ktoré už teraz fungujú na hrane udržateľnosti,“ upozornil.
Členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková doplnila, že výpadok sa má dotknúť všetkých úrovní samosprávy. „Obce a mestá prídu približne o 41 miliónov eur, samosprávne kraje o ďalších 23 miliónov. Dôvodom sú nižšie výbery dane z príjmu fyzických osôb,“ uviedla. Podľa nej budú samosprávy musieť výpadok nahrádzať inými príjmami vrátane vyšších miestnych daní a poplatkov.
Hanuliaková zároveň uviedla, že na riziko nadhodnotených príjmov upozorňovali MF SR spolu s nezávislými analytickými inštitútmi už skôr. „Vláde sme hovorili, že minuloročná prognóza je príliš optimistická, a že konsolidáciou nevyberie toľko peňazí, ako plánuje. Teraz sa to potvrdzuje,“ dodala.
Líder PS pre financie Štefan Kišš uviedol, že situáciu podľa neho pocítia obyvatelia na kvalite verejných služieb. „Nejde len o zlú prognózu. Problémom je najmä to, že konsolidácia zadusila ekonomiku a aj samotná efektivita výberu daní, ktorá je nízka,“ uzavrel.
PS upozornilo, že chybný odhad vlády sa podľa neho môže prejaviť obmedzením služieb, odložením investícií alebo zvýšením miestnych daní a poplatkov.