PS: Problém nedostupnosti bývania v SR je potrebné riešiť komplexne
Za potrebné považuje zjednodušiť stavebnú legislatívu vrátane zastaralých noriem aspoň v oblastiach, kde je problém nedostupnosti bývania najvypuklejší.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) navrhlo opatrenia na komplexné riešene nedostupnosti bývania na Slovensku. Za potrebné považuje zjednodušiť stavebnú legislatívu vrátane zastaralých noriem aspoň v oblastiach, kde je problém nedostupnosti bývania najvypuklejší. Informoval o tom v piatok na tlačovej besede poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS).
„Potrebujeme posilniť stavebné úrady v kritických miestach, kde vznikajú časové rozostupy. Potrebujeme lepšie manažovať štátne inštitúcie, ktoré sa v rámci stavebného konania vyjadrujú, a zrýchľovať ich odpovede,“ uviedol Hargaš. Podľa neho je zároveň potrebná poriadna digitalizácia stavebného konania, ktorá bude myslieť na úradníkov aj investorov.
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý poskytuje výhodné úvery na bývanie, treba podľa poslanca odbyrokratizovať a zároveň posilniť dotácie v tejto oblasti. „My by sme posilnili tento systémový nástroj, aby sme umožnili samosprávam jednoduchšie čerpať úvery na stavbu nájomných bytov,“ priblížil Hargaš.
Za dôležité tiež označil riešiť slabiny Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Hargaš si nevie predstaviť, ako investori môžu veriť Slovensku, že bude efektívne spravovať ich investície v tejto oblasti, keď na čele agentúry je osoba, ktorá bola v minulosti odsúdená za realitné podvody.
„Taktiež potrebujeme vyriešiť a rozprávať sa o téme investičného bývania. Nemalo by byť ekonomicky výhodné držať prázdny investičný byt, ktorý je neobývaný,“ pokračoval poslanec. Podľa neho treba zaviesť príspevok na bývanie pre najohrozenejšie skupiny ľudí, ktorí trpia chudobou pre nedostupnosť bývania. Pre riešenie problému s bývaním označil za potrebné aj efektívne využívanie budúcich eurofondov s účasťou samospráv, ktoré najlepšie poznajú problémy a spôsoby financovania výstavby nájomných bytov.
