PS: Programové vyhlásenie vlády nerieši najväčšie ekonomické výzvy

Bratislava 15. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) nerieši najväčšie výzvy, aby mohli byť v krajine vyššie mzdy, dôchodky a aby mohla ekonomika rásť. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban s tým, že pri opatreniach chýbajú rámcové termíny a ciele.



"Riešenie týchto výziev si vyžaduje aktívnu spoluprácu firiem, štátu a verejnej politiky, ktoré v PVV vôbec nie sú. Taktiež v ňom vláda abdikovala na vzdelávanie, či už podnikateľov alebo manažérov, ktoré pomáha zvyšovať produktivitu práce, budovať lepšie firmy, a tým pádom vyššie mzdy a lepšie dôchodky," objasnil Truban.



Umiestnenie Slovenska v demokratickej Európskej únii (EÚ) a právnom štáte je podľa neho najväčšia strategická priorita. Dodal, že investori musia vidieť na Slovensku bezpečnú destináciu pre svoje investície, v opačnom prípade pôjdu do zahraničia. Pokiaľ krajina nebude fungovať v základných princípoch, do zahraničia podľa Trubana odídu aj mladí ľudia.



Poslanec NR SR Štefan Kišš (PS) uviedol, že PVV nemá víziu a neponúka lepšiu nádej na budúcnosť. Je podľa neho potrebné naštartovať ekonomiku a realizovať reformy. "Vláda v PVV hovorí, že chce konsolidovať len 0,5 % HDP a len v roku 2024. O odsek nižšie hovorí, že chce stabilizovať verejný dlh. Ja by som odporúčal, aby sa držala druhého zámeru. Na upokojenie situácie na finančných trhoch potrebujeme stabilizovať dlh a ozdraviť verejné financie," upozornil Kišš.



Kišš dodal, že je potrebné zvýšiť výnosy druhého a tretieho piliera. Preto hnutie odporúča, aby základné princípy dôchodkového systému boli ukotvené aj v ústavnom zákone. PVV podľa neho neadresuje ani vysoké daňovo odvodové zaťaženie práce, najmä pre nízkopríjmových pracujúcich.



"V aplikácii digitálnych technológií v podnikoch sme dnes na 21. mieste z celej EÚ. Ale vláda na to neponúka žiaden recept, ako s tým bojovať," dodal poslanec NR SR Ján Hargaš (PS) s tým, že vláda ignoruje aj bezprecedentnú snahu na úrovni EÚ o reguláciu digitálneho priestoru.



Kišš uviedol, že strana odporúča vláde, aby počúvala svojich odborníkov na ministerstvách. "PVV nepodporíme, budeme hlasovať proti vyjadreniu dôvery vláde," dodal Truban.