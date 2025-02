PS: Projekt jednotného cestovného lístka je predražený

Bratislava 21. februára (TASR) - Pri zavádzaní jednotného cestovného lístka je najprv potrebné zjednotiť tarify a až následne investovať finančné prostriedky do vývoja aplikácie. Upozornilo na to v piatok opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), podľa ktorého plánovaná aplikácia nevyrieši problémy verejnej dopravy, ktoré v súčasnosti existujú na Slovensku. Riešenie integrovaného systému dopravy, do ktorého by malo smerovať 30 miliónov eur, je navyše podľa hnutia výrazne predražené.



"Aby jednotný cestovný lístok fungoval, musíme hlavne zjednotiť tarify, to znamená ceny všetkých lístkov na Slovensku. V tomto ministerstvo neurobilo absolútne nič. To netvrdíme my, to tvrdí Útvar hodnoty za peniaze, ktorý je priamo pod Ministerstvom dopravy SR," uviedol Martin Pekár z PS.



Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) ďalej spochybnil tender spojený s týmto projektom, ktorý je podľa jeho slov problematický, keďže podmienky stanovené príslušným rezortom mali znevýhodniť menšie spoločnosti. Problematická je podľa Hargaša aj metóda tejto súťaže. Oznámil, že vzhľadom na dané pochybnosti podáva hnutie podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby prešetril spôsob prípravy tohto projektu aj spôsob obstarania.



Navyše podľa Hargaša hrozí, že projekt nebude dokončený načas. Vysvetlil, že potrebné financie získa Slovensko z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý končí v polovici roku 2026. Zmluva s dodávateľom na tento projekt je pritom odpísaná na 14 mesiacov od jej zverejnenia, ku ktorému došlo v predchádzajúcich dňoch, z čoho vyplýva, že spoločnosť by mala projekt dodať v apríli budúceho roka. Takže priestor na úpravy alebo priestor na omeškanie v celom tomto projekte sú dva mesiace, zdôraznil Hargaš.