PS: Propagácia Slovenska v zahraničí zlyháva, žiadame kontrolu

Bratislava 27. mája (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) predložilo návrh uznesenia, ktorého cieľom je preverenie činnosti a hospodárenia štátnej rozpočtovej organizácie Slovakia Travel. PS dlhodobo upozorňuje na zlyhávanie organizácie v jej základnom poslaní - propagovaní Slovenska v zahraničí, vyhlásil poslanec PS Richard Dubovický.



„Až 75 % výdavkov na propagáciu smerovalo na domáci trh namiesto zahraničia. Slovakia Travel zlyháva aj v podporovaní cestovného ruchu ako významnej zložky hospodárstva,“ povedal poslanec a upozornil aj na porušenie zákona pri zrušení súťaže na Expo 2025 Osaka. To podľa neho viedlo k predraženým priamym nákupom.



Návrh uznesenia podľa poslanca zároveň žiada Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch, aby vykonal poslanecký prieskum v Slovakia Travel. „Parlament by mal preveriť podozrenia z nehospodárnosti a netransparentnosti v organizácii,“ povedal Dubovický.



„V návrhu zároveň žiadame ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka, aby do 30 dní predložil detailnú správu o činnosti Slovakia Travel za posledné dva roky vrátane všetkých zadaných zákaziek a návrhu na rozdelenie kompetencií medzi ministerstvo a Slovakia Travel,“ informoval Dubovický.



V uznesení poslanec zároveň odporúča, aby propagáciu domáceho cestovného ruchu prevzali oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu (OOCR a KOCR), ktoré majú silné regionálne väzby a dokážu adresne reagovať na potreby návštevníkov.