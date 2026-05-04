PS: R. Takáč by mal prísť na mimoriadnu schôdzu vysvetliť pomery v PPA
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) by mal v stredu 5. mája prísť do Národnej rady (NR) SR na mimoriadnu schôdzu vysvetliť pomery v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Vyzvali ho na to poslanci NR SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS).
„Chápem obavy každého jedného farmára na Slovensku, ktorý sa dnes cíti zneistený tým, čo sa deje v PPA. Nevie, či bude môcť využívať dotácie z Európskej únie aj do budúcnosti. A naozaj chcem, aby sme si všetci uvedomili, že pre týchto ľudí je toto otázka živobytia. Preto chcem vyzvať aj ministra Takáča, ktorý doteraz hral nejakú silácku hru a pretvárku, že vlastne nič sa nedeje a že on si to kľudne rád rozdá s Bruselom,“ priblížil poslanec NR SR za PS Ján Hargaš.
„Pán Takáč, tento váš arogantný postoj neohrozuje len nejaké vaše renomé, ale toto ohrozuje renomé celej krajiny a ohrozuje to stámilióny eurofondov pre slovenských farmárov. Takže rád by som vás vyzval, aby ste zajtra (5. 5.) nabrali odvahu, prišli na mimoriadnu schôdzu (NR SR), ktorá je k tejto problematike zvolaná a prišli vysvetľovať a obhajovať svoje postoje pred parlamentom, ale aj pred slovenskou verejnosťou,“ spresnil.
To isté podľa neho platí aj pre koaličných poslancov. „Verím, že naberú odvahu, aby sa zajtrajšia schôdza otvorila, pretože vysvetľovať naozaj majú čo,“ uzavrel Hargaš.
