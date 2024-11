PS: Rast ekonomiky sa spomaľuje a dlh rastie

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenská ekonomika začala strácať dych, ekonomický rast sa spomaľuje a dlh sa prehlbuje. Navrhnutý štátny rozpočet problémy ešte prehĺbi. Uviedol to poslanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš, podľa ktorého to je výsledok vládnej konsolidácie.



"Pri prijímaní konsolidačného balíčka sme vládu dôrazne upozorňovali, že zvyšovanie daní a chýbajúce prorastové opatrenia udusia slovenskú ekonomiku. Nečakali sme však, že sa to prejaví až tak rýchlo. Výsledkom vládnej konsolidácie je, že ekonomika šliape pomalšie, dane sú vyššie a dlh naďalej rýchlo stúpa. V skratke, ľuďom sa na Slovensku žije horšie," uviedol Kišš.



Podľa PS spomalenie rastu ekonomiky potvrdil Štatistický úrad SR v odhade vývoja ekonomiky i Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom hodnotení. Podľa opozičného hnutia vláda zlyhala vo svojich sľuboch stabilizovať a ozdraviť verejné financie a aj napriek konsolidačným opatreniam bude dlh Slovenska naďalej rýchlo rásť. Dlhodobá udržateľnosť sa podľa PS bude naďalej nachádzať v rizikových pásmach.



Hnutie takisto upozornilo, že polmiliardovú rezervu v rozpočte vláda rýchlo vyprázdni doplatením platov zdravotníkov či avizovanými dodatočnými energokompenzáciami. Podľa PS to spolu s otáznym výnosom z dane z finančných transakcií spôsobí hlbšie zadlžovanie.



"Po roku tejto vlády sa máme všetci horšie. Tu sa to však nekončí, lebo vláda bude musieť predstaviť aj ďalšie konsolidačné opatrenia. Ficova drahota sa ešte len začína naplno prejavovať a stagnácia krajiny sa bude ďalej prehlbovať," dodal Kišš.