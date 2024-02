PS reaguje na problém so stavebným konaním

Bratislava 13. februára (TASR) - Skutočný problém so stavebným konaním zneužije vláda na to, aby obrala občanov o svoje práva a dostala ich do situácie, že sa nebudú mať ako brániť. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban (PS) v súvislosti s pripravovanými zákonmi o výstavbe, územnom plánovaní, strategických investíciách a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



Hlavným problémom zákona o strategických investíciách je podľa neho to, že na pozemku občanov môžu byť prípravné práce vykonané bez ich súhlasu. "Pokiaľ je váš pozemok v oblasti, ktorú Ministerstvo dopravy (MD) SR označí ako strategickú investíciu, investor tam môže prísť hneď robiť prípravné práce," dodal Truban. Ďalším problémom podľa neho je, že pokiaľ ide o strategickú investíciu, nie je možné odvolať sa voči rozhodnutiu o vyvlastnení.



Hnutie podľa poslankyne NR SR Dariny Luščíkovej (PS) chápe zámer vlády odsunúť účinnosť zákona o výstavbe na apríl 2025 v skrátenom legislatívnom konaní. Nemôže však súhlasiť s množstvom zmien, ku ktorým sa nemohla vyjadriť odborná verejnosť.



"V predkladanej novele vidíme riziká, ktoré spolu so zákonom o strategických investíciách a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie umožnia tým, ktorí sa vyznajú, zneužívať systém," dodala Luščíková. Za najväčší problém považuje vydávanie nového záväzného stanoviska, ktoré predlžuje dobu územného konania. Taktiež môže podľa predloženej novely obsahovať ďalšie regulatívy nad rámec územného plánu.



Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa poslankyne NR SR Tamary Stohlovej (PS) fatálne obmedzuje prístup verejnosti k informáciám. "Najvýraznejšie obmedzenie dochádza v prvej fáze posudzovania, v tzv. zisťovacom konaní. Po novom by verejnosť už nemala prístup do tohto konania a nemohla by sa ani odvolať proti jeho výsledku," priblížila.



Právo na informácie je podľa nej ohrozené zmenou doručovania verejnou vyhláškou. "Znamená to, že o samotnom závere ale aj výsledku posudzovania sa verejnosť dozvie iba z webu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR," dodala Stohlová s tým, že ďalším problémom novely je aj zmena limitov pre spustenie povinného posudzovania.