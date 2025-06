PS: Rezort investícií zobral financie regiónom aj napriek vyhláseniam

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dlhé týždne verejne deklarovalo, že regiónom nevezme ani euro. Napriek tomu dnes došlo k zmrazeniu 50 % zdrojov z flexibility, upozornila poslankyňa Európskeho parlamentu a podpredsedníčka výboru pre regionálny rozvoj Ľubica Karvašová z Progresívneho Slovenska (PS) po tom, ako vláda SR v stredu schválila Informáciu o stave implementácie Programu Slovensko k 31. máju 2025.



Rezort by mal pritom tvrdiť, že sa opiera o dáta dokazujúce slabé čerpanie eurofondov na regionálnej úrovni, no aktuálne čísla hovoria podľa Karvašovej o opaku. „Zo sumy 1,4 miliardy eur, ktorú spravujú Regionálne partnerské rady, je dnes schválených 62 % projektov, pričom do konca roka sa očakáva prekročenie 85 %. Zo žiadostí v hodnote 522 miliónov eur štát schválil len 193 miliónov, čo svedčí o pomalom čerpaní štátu, nie o nečinnosti regiónov,“ uviedla.



Poslanec opozičného PS Marek Lackovič vysvetlil, že samosprávy spravujú viac ako 2,4 miliardy eur, ktoré sú už rozdelené medzi konkrétne projekty. Rozhodnutie ministerstva podľa jeho slov časť týchto projektov zásadne ohrozuje a ich realizácia je v neistote.



Karvašová doplnila, že do legislatívy k aktuálnej revízii kohéznej politiky presadila pozmeňujúci návrh, ktorý získal podporu naprieč celým politickým spektrom v Európskom parlamente. „Obmedzuje akékoľvek prerozdelenie zdrojov, ktoré už boli naprogramované na formy integrovaného územného rozvoja bez súhlasu dotknutých miestnych a regionálnych orgánov. Brať peniaze samosprávam, ktoré najlepšie poznajú potreby svojich občanov je neakceptovateľné,” uzavrela europoslankyňa.



Rezort investícií ubezpečil samosprávy, že žiadne finančné prostriedky z eurofondov im nezaniknú. Prostriedky sa na územie vrátia buď cez nové programy alebo prostredníctvom iných mechanizmov podpory, vysvetlil minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že ak by neboli peniaze takto prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Slovensko by mohlo podľa neho prísť až o 700 miliónov eur, ak by nepristúpilo k technickému zásahu.