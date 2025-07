PS: Rušenie pôšt sa môže dotknúť až stoviek pobočiek v SR

Bratislava 23. júla (TASR) - Rušenie pôšt by sa v budúcnosti mohlo dotknúť desiatok až stoviek pobočiek v okresných mestách a obciach po celom Slovensku. Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensku. Podľa PS prvú fázu rušenia pôšt, ktorá sa dotkne 26 pobočiek v krajských mestách, má Slovenská pošta spustiť na budúci týždeň a prebiehať má počas augusta a septembra. PS o tom informovalo v stredu na tlačovej konferencii.



„Vláda na budúci týždeň spúšťa prvú fázu rušenia pôšt. Tá sa dotkne 26 pobočiek vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Táto fáza má prebiehať v mesiacoch august a september. Po nej budú nasledovať desiatky pôšt v okresných mestách a stovky v obciach po celom Slovensku,“ uviedol poslanec PS Marek Lackovič.



Podľa poslanca z celkového počtu 1400 pôšt môžu byť ohrozené stovky pobočiek po celom Slovensku. Upozornil, že v prípade menších miest a vidieckych pôšt budú musieť ľudia cestovať kilometre, aby zaplatili pohľadávku, vyzdvihli balík alebo poslali list. Podľa PS sa tak dostupnosť poštových služieb v mnohých lokalitách zhorší.



„Štát by mal dôkladne zvážiť, ktoré pobočky je naozaj nevyhnutné zrušiť a ako takúto stratu nahradiť. Inak sa toto opatrenie dotkne prakticky každej obce či mesta - buď stratou prístupu k službám, alebo preťažením zostávajúcich pobočiek,“ dodal Lackovič.



Podľa odborníka PS na dopravu Martina Pekára hnutie rozumie tomu, že s pobočkami v strate treba niečo robiť. Ich zoškrtávanie, bez ponúknutej alternatívy napríklad vo forme vybudovania infraštruktúry balíkoboxov, digitalizácie procesov či zrýchlenia a zefektívnenia pošty, však nepovažuje za správne. Riešením by podľa neho mohli byť moderné klientske centrá, ktoré dokážu ponúknuť viac služieb, dlhšie otváracie hodiny a komfortné podmienky pre ľudí aj podnikateľov.



Slovenská pošta ešte v júni oznámila spustenie procesu transformácie pošty, ktorý je zameraný na optimalizáciu siete, zefektívňovanie procesov a investície do technológií a inovácií. Ukončený by mal byť v roku 2028. Pošta v rámci zmien pripravuje zjednotenie otváracích hodín pobočiek, posilnenie priehradiek či presúvanie pobočiek do nákupných centier, kde budú dostupnejšie. Rozšíriť plánuje aj svoje služby, investovať chce do digitalizácie či rozvoja mobilnej aplikácie.