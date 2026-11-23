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PS: Samosprávy sa nedočkali oslobodenia spod dlhovej brzdy
Poslanec Marek Lackovič (PS) očakáva, že viaceré obce a mestá sa kvôli neistému vládnemu výkladu ústavného zákona rozhodnú ísť cestou rozpočtového provizória.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Samosprávy sa nedočkali podpory od vlády vo forme oslobodenia spod dlhovej brzdy. Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Hanuliaková (PS) vyjadrila sklamanie, že koalícia od mája ignoruje návrh PS, ktorý by mestám a obciam skutočne pomohol.
„Vládna koalícia mohla samosprávam poskytnúť právnu istotu v podobe zmeny ústavného zákona, ktorá by ich oslobodila spod dlhovej brzdy. Náš návrh bol od mája tohto roku v NR SR - vládni poslanci zaň odmietli zahlasovať a celý problém poslať do zabudnutia. Namiesto toho ide vláda cestou neistého právneho výkladu, ktorý starostom prináša riziko konania na ústavnom súde,” upozornila poslankyňa.
Poslanec Štefan Kišš (PS) zdôraznil, že naše mestá a obce si nezaslúžia, aby museli trpieť za neschopnosť ministra Ladislava Kamenického (Smer-SD). „Kým on netuší, čo robiť s verejnými financiami, samosprávy konajú oveľa zodpovednejšie. Vláda síce dlh nemá pod kontrolou, má však možnosť pomôcť samosprávam dostať sa z problémov, ktoré im sama spôsobila. Namiesto toho z nich robí rukojemníkov vo svojom súboji s ústavou,“ podčiarkol.
„Tvrdenie vlády, že sa nemusí predložiť vyrovnaný rozpočet, lebo poslala ‚nečakané‘ zdroje za členstvo v EÚ a na našu obranu, je absurdné. Určite narazí na ústavnom súde. Je hanebné, že koalícia do tohto sporu zaťahuje aj samosprávy. Aj medzi koaličnými poslancami sú starostovia a primátori - a sami hlasovali za rozpočty, ktoré prehĺbili rekordný dlh Slovenska a obmedzujú samosprávy. Budú občanom vysvetľovať, prečo v obci môže byť čoskoro problém s osvetlením alebo základnými službami? Prečo odmietajú samosprávam pomôcť, keď majú tú možnosť?” zdôraznil Kišš.
Poslanec Marek Lackovič (PS) očakáva, že viaceré obce a mestá sa kvôli neistému vládnemu výkladu ústavného zákona rozhodnú ísť cestou rozpočtového provizória. „Nebudú chcieť riskovať konania na ústavnom súde len preto, že vláda nie je ochotná dodať opozícii hlasy na zmenu dlhovej brzdy. Na rozpočtové provizóriá pritom doplatia najmä občania,” doplnil.
„Keď sme návrh predkladali v parlamente, vyzývali sme koalíciu k akcii, prosili sme koaličných starostov sediacich v pléne, aby si náš návrh osvojili a obce s mestami tak vyňali zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Tvárili sa však, že sú hluchí a slepí. Tejto situácii sme mohli ľahko predísť. Táto vláda babrákov ale opäť nevyužila zákonnú možnosť v predstihu, a teraz hasí požiar olejom,“ uzavrel Lackovič.
„Vládna koalícia mohla samosprávam poskytnúť právnu istotu v podobe zmeny ústavného zákona, ktorá by ich oslobodila spod dlhovej brzdy. Náš návrh bol od mája tohto roku v NR SR - vládni poslanci zaň odmietli zahlasovať a celý problém poslať do zabudnutia. Namiesto toho ide vláda cestou neistého právneho výkladu, ktorý starostom prináša riziko konania na ústavnom súde,” upozornila poslankyňa.
Poslanec Štefan Kišš (PS) zdôraznil, že naše mestá a obce si nezaslúžia, aby museli trpieť za neschopnosť ministra Ladislava Kamenického (Smer-SD). „Kým on netuší, čo robiť s verejnými financiami, samosprávy konajú oveľa zodpovednejšie. Vláda síce dlh nemá pod kontrolou, má však možnosť pomôcť samosprávam dostať sa z problémov, ktoré im sama spôsobila. Namiesto toho z nich robí rukojemníkov vo svojom súboji s ústavou,“ podčiarkol.
„Tvrdenie vlády, že sa nemusí predložiť vyrovnaný rozpočet, lebo poslala ‚nečakané‘ zdroje za členstvo v EÚ a na našu obranu, je absurdné. Určite narazí na ústavnom súde. Je hanebné, že koalícia do tohto sporu zaťahuje aj samosprávy. Aj medzi koaličnými poslancami sú starostovia a primátori - a sami hlasovali za rozpočty, ktoré prehĺbili rekordný dlh Slovenska a obmedzujú samosprávy. Budú občanom vysvetľovať, prečo v obci môže byť čoskoro problém s osvetlením alebo základnými službami? Prečo odmietajú samosprávam pomôcť, keď majú tú možnosť?” zdôraznil Kišš.
Poslanec Marek Lackovič (PS) očakáva, že viaceré obce a mestá sa kvôli neistému vládnemu výkladu ústavného zákona rozhodnú ísť cestou rozpočtového provizória. „Nebudú chcieť riskovať konania na ústavnom súde len preto, že vláda nie je ochotná dodať opozícii hlasy na zmenu dlhovej brzdy. Na rozpočtové provizóriá pritom doplatia najmä občania,” doplnil.
„Keď sme návrh predkladali v parlamente, vyzývali sme koalíciu k akcii, prosili sme koaličných starostov sediacich v pléne, aby si náš návrh osvojili a obce s mestami tak vyňali zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Tvárili sa však, že sú hluchí a slepí. Tejto situácii sme mohli ľahko predísť. Táto vláda babrákov ale opäť nevyužila zákonnú možnosť v predstihu, a teraz hasí požiar olejom,“ uzavrel Lackovič.