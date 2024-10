PS: Schválenie konsolidácie môže znamenať začiatok pádu Ficovej vlády

Bratislava 3. októbra (TASR) - Schválenie konsolidačných opatrení môže znamenať začiatok pádu Ficovej vlády. Chaotický a nepremyslený balíček sa premietne do všetkých cien a bude mať negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku, uviedol vo štvrtok líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.



"Sebe zvýšili platy a udelili renty, všetkých ostatných ľudí na Slovensku zaťažili vyššími daňami. Ficova drahota sa dotkne každého, ide o plošný útok na peňaženky občanov," povedal Šimečka. Dodal, že na konsolidačné opatrenia doplatia práve ľudia, ktorí volili predstaviteľov koalície, čo by mohlo zapríčiniť ich pád.



Opozičný poslanec Štefan Kišš (PS) upozornil taktiež na pozmeňovacie návrhy, ktoré boli schválené počas prijímania konsolidačných opatrení. Tie by mali zvyšovať náklady práce na strane zamestnancov aj zamestnávateľov a popri vysokej dani z finančných transakcií mať výrazne negatívny vplyv na ekonomiku Slovenska.