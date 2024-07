PS: Schválili 4. platby z plánu obnovy, SR stále nemá peniaze na účte

Bratislava 19. júla (TASR) - Hospodársky a finančný výbor ako jeden z orgánov Európskej komisie (EK) schválil vo štvrtok (18. 7.) štvrtú platbu pre Slovensko z plánu obnovy. Stalo sa tak s výrazným oneskorením, pričom finančné prostriedky štát stále nemá k dispozícii, informovalo v piatok politické hnutie Progresívne Slovensko (PS).



"Je dôležité, aby sa peniaze dostali na Slovensko, aby sme z nich mohli čerpať benefity a, samozrejme, ideálne by to bolo o pol roka skôr, ale ako som povedal, lepšie neskôr ako nikdy," uviedol v súvislosti s pôsobením súčasnej vlády poslanec PS Štefan Kišš. Upozornil na stále prebiehajúce diskusie s EK týkajúce sa nedostatočnej nápravy trestného kódexu, ktoré majú vplyv na vyplácanie platieb.



Kišš pripomenul aj predchádzajúce problémy v rámci plánu obnovy, ktoré sa týkali výdavkových limitov, právneho štátu a dôchodkovej reformy. Zároveň vyzdvihol kroky bývalej vlády, počas ktorej volebného obdobia patrilo Slovensku k štátom, ktoré plán obnovy podľa neho plnili najrýchlejšie a efektívne z neho čerpalo finančné prostriedky.



Predchádzajúce vlády podľa neho získali za posledné dva roky z plánu obnovy tri miliardy eur. "Od októbra nastúpila štvrtá vláda Roberta Fica, ubehlo deväť mesiacov, na účte máme konkrétne nula dodatočných eur a máme zablokovanú štvrtú platbu za miliardu," skonštatoval Kišš. K žiadosti o piatu platbu, ktorú by malo Slovensko poslať ešte v tomto roku, podľa neho chýba splnenie ešte viac ako poloviny míľnikov.