PS: Šetrenie vo verejnej správe je populistické

Bratislava 24. júna (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) priznal, že konsolidácia verejných financií je potrebná, no nevie, ako ju dosiahnuť. Avizované šetrenie vo verejnej správe a zlepšenie výberu daní hnutie považuje za populistické. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za PS Štefan Kišš v pondelok na brífingu. Reagoval tak na pondelkovú tlačovú besedu ministra financií Kamenického a prezidenta finančnej správy (FS) Jozefa Kissa o efektívnejšom výbere daní ako jednom z konsolidačných opatrení.



"Od ministra financií Kamenického sme sa dnes dozvedeli, že pripúšťa konsolidáciu, teda akceptuje, že je nevyhnutná, no opäť nám potvrdil, že nevie, ako ju dosiahnuť," uviedol Kišš.



Ministrom avizované šetrenie vo verejnej správe ako jedno z konsolidačných opatrení Kišš považuje za populistické. "Minister dnes na pôde FS spolu s jej prezidentom prezentoval taký svätý grál populistu o finančnej konsolidácii, že potrebných 1,4 miliardy eur na budúci rok zabezpečí vďaka prepúšťaniu v štátnej správe na ministerstvách a vďaka lepšiemu výberu daní. Takýto príbeh som počul desiatky ráz v minulosti, vždy to boli populistické vyjadrenia a nikdy sa potrebná konsolidácia takýmto spôsobom nedosiahla," uviedol Kišš.



Podľa poslanca sa zatiaľ plán, ako ozdraviť verejné financie, nedozvedeli, neodznelo ani, aká je stratégia FS na lepší výber daní či väčšiu efektivitu finančnej správy.



Minister financií v pondelok na tlačovej konferencii priblížil, že rezort financií má pripravené desiatky opatrení na konsolidáciu verejných financií, avšak hľadá sa na nich prienik vo vládnej koalícii. Kým dohoda v koalícii nevznikne, Kamenický o konkrétnych opatreniach informovať nebude.



Šetrenie vo verejnej správe považuje Kamenický skôr za doplnkové opatrenie, cez ktoré sa nedá nájsť celá potrebná suma. Rezort financií k tomu pravdepodobne pristúpi tak, že skráti dohodnuté percento prostriedkov pre všetky ministerstvá, a tie si to budú riešiť dovnútra rezortu individuálne.