PS skritizovalo rast chudoby, segregáciu, ale aj opatrenia E. Tomáša

Bratislava 20. februára (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti obvinilo vládu Roberta Fica (Smer-SD), že koná antisociálne a bremeno konsolidácie verejných financií ponechala na občanoch. Poslankyne Národnej rady SR za PS Simona Petrík, Veronika Veslárová a Ingrid Kosová upozornili na riziko rastu chudoby, nezáujem o problémy zdravotne znevýhodnených, segregáciu, ale kritizovali aj zámer Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odoberať sociálne dávky ľuďom, ktorí odmietnu primerané zamestnanie.



"Sme svedkami úpadku Slovenska, sociálnej a ekonomickej neistoty, ale najmä neustále rastúcej chudoby, táto chudoba má reálnu tvár v podobe najohrozenejších skupín, ktorými sú prevažne jednorodičovské domácnosti, osamelí seniori a mnohopočetné rodiny, ale nielen oni," povedala Petrík. Poslankyňa skritizovala zásahy do druhého dôchodkového piliera, dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie u odborných lekárov či etnickú a rodovú nerovnosť.



Veslárová sa venovala zdravotne znevýhodneným. Tých je na Slovensku 870.000, no vláda si ich podľa poslankyne nevšíma. Štát podľa poslankyne ženie opatrovateľov a opatrovateľky, ale aj samotných zdravotne znevýhodnených na hranicu chudoby, pretože si nemôžu dovoliť kompenzačné pomôcky. "Luxusu, ako je debarierizácia divadiel či múzeí alebo iných kultúrnych inštitúcií, sa v tejto vláde asi nedočkáme. Nedostupnosť k príspevkom kvôli chýbajúcim posudkovým lekárom a nedostupnosť pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených je už iba trpkou čerešničkou na torte," dodala.



Dlhodobo neriešeným problémom je podľa Kosovej generačná chudoba a diskriminácia Rómov. Tá podľa nej zasahuje do všetkých oblastí ich života od segregácie na školách, v nemocniciach, cez systematickú diskrimináciu na trhu práce až po život v podmienkach extrémnej chudoby bez prístupu k vode, elektrine či základnej zdravotnej starostlivosti.



Za populistické riešenie označila Kosová projekt MPSVR Práca namiesto dávok. "Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa rozhodol zatočiť s ľuďmi v hmotnej núdzi, etiketu zneužívania dávok používa ako nástroj na etnicizáciu chudoby, tvrdí, že je správne odoberať dávky lenivým a tým, ktorí nechcú pracovať. Ale na druhej strane už nepovie, čo majú robiť títo ľudia, ktorí prídu o jediný zdroj svojho príjmu, ako budú prežívať, ako nakŕmia svoje deti, ako si udržia aspoň základný životný štandard," dodala poslankyňa.