PS skritizovalo rezort dopravy, nemá pocit, že sa na Slovensku buduje

Bratislava 22. mája (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) skritizovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR za jeho doterajšiu prácu. Podľa odborníka PS na dopravu Martina Pekára hnutie nemá pocit, že by sa na Slovensku niečo budovalo a stavalo. Uviedol to v reakcii na stretnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), kde hodnotili plnenie programového vyhlásenia vlády.



„Ako môže štvornásobný premiér tejto krajiny chváliť ministra dopravy, že rozostaval Slovensko, po 15 rokoch vládnutia, keď nám tu doslova a do písmena padajú mosty na hlavu,“ uviedol Pekár.



Podotkol, že plánovaný PPP projekt k obnove mostov je podľa PS nastavený pre čínskeho dodávateľa a v opozičnom hnutí majú obavy, že skončí v utajenom režime. Pripomenul, že na Slovensku je 600 mostov v havarijnom stave a 800 v nevyhovujúcom stave.



Podľa Pekára sa Slovensko nikam neposúva ani v cestnej doprave. Pripomenul, že stále nie je dokončená rýchlostná cesta R3 a v hnutí nemajú pocit, že sa tu niečo buduje a stavia.



„Vyzývame pána ministra, aby sa prestal chváliť a začal pracovať na tom, aby sme naozaj zachránili našu dopravu, obzvlášť železnice, kde v niektorých úsekoch vlaky brzdia na rýchlosť päť kilometrov, lebo máme v takom katastrofálnom stave trať,“ uzavrel Pekár.



Premiér vo štvrtok po kontrolnom dni na ministerstve dopravy zhodnotil, že rezort za jeden a pol roka pôsobenia súčasnej vlády splnil ciele z programového vyhlásenia vlády na 40 %. Fico ocenil prijatie zákona o strategických investíciách, ktorý je podľa neho prelomový. Za úspech označil aj dokončenie a prijatie stavebného zákona, ktorý podľa premiéra výrazným spôsobom skracuje procesy v stavebníctve.



Pripomenul naštartovanie projektu výstavby štátom podporovaných nájomných bytov či úspešný uplynulý rok na bratislavskom letisku, ktoré po mnohých rokoch skončilo vlani v zisku. Za ďalší z úspechov rezortu považuje, že sa podarilo rozostavať Slovensko.