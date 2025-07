PS: Slovenská pošta je na pokraji kolapsu

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská pošta je na pokraji kolapsu, nemá víziu ani budúcnosť. Skritizoval v utorok fungovanie organizácie expert na dopravu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Pekár. Slovensko podľa neho potrebuje sieť moderných, veľkokapacitných poštových centier, ktoré budú mať dostatok personálu, technológií a infraštruktúry.



„Je neprijateľné, že hlavné logistické centrum pošty v Bratislave stále funguje v budove zo 70. rokov, kde sa zásielky triedia na poschodí - to je vo svete logistický absurdistan,“ uviedol Pekár.



„Miesto toho, aby vláda Smeru konečne postavila moderné centrum, ktoré Bratislava ako kľúčový uzol poštovej siete nevyhnutne potrebuje, minister Ráž ho chce predať. To je zlyhanie manažmentu verejných služieb najhrubšieho zrna,“ doplnil Pekár.



Podľa dopravného experta PS fungovaniu pošty chýba koncepcia. „Slovensko potrebuje sieť moderných, veľkokapacitných poštových centier, ktoré budú mať dostatok personálu, technológií, aj infraštruktúry. Presne také riešenie sme predstavili už pred siedmimi rokmi - no vláda ho ignorovala,“ zdôraznil Pekár.



Dodal, že moderné poštové klientske centrá by mohli priniesť kvalitnejšiu obsluhu občanov aj podnikateľov, lepšie logistické napojenie, kratšie čakacie doby, komfortné služby či predĺžené otváracie hodiny. „Zmysel by mala aj nová stratégia ich umiestňovania podľa reálnych potrieb regiónov, nie podľa zastaralých a neefektívnych modelov,“ uviedol Pekár.



Opozičné PS vyzvalo vládu, aby pristúpila ku komplexnej reforme Slovenskej pošty. „Modernizácia, digitalizácia a koncepčná obnova infraštruktúry sú jedinou cestou, ako zachrániť národného poštového operátora a vrátiť mu dôveru občanov aj biznisu,“ uviedlo PS.