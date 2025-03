PS: Sociálny lízing môže pomôcť bežným občanom s kúpou elektromobilov

Bratislava 3. marca (TASR) - Elektromobily by mali byť dostupné aj pre ľudí s nižšími príjmami. Podpora sociálneho lízingu môže sprístupniť elektromobily bežným ľuďom a zároveň podporiť slovenský priemysel, ktorý je závislý od automobiliek. Uviedlo to v pondelok na tlačovej konferencii opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).



"Sociálny lízing je forma podpory pre bezemisné, teda elektroautá tak, aby ich mohli využívať aj ľudia s bežnými príjmami a aj ľudia s nižšími príjmami," vysvetlil Martin Hojsík z PS. Priblížil, že podobný projekt bol spustený už vo Francúzsku, pričom Európska komisia by mala taktiež postupne začať pripravovať usmernenia pre členské štáty, ktoré sa týkajú sociálneho lízingu.



Predložený návrh pomôže podľa hnutia slovenskému priemyslu, bežným občanom, ako aj pri riešení problémov v súvislosti s klimatickou krízou.



Hnutie zároveň uviedlo, že od pondelka začína v súvislosti s daným návrhom debatu so zainteresovanými subjektami. "Rozbiehame debatu s automobilkami, ktoré sú na Slovensku a ktoré vyrábajú takéto autá, nízkonákladové autá, a majú potenciál vyrábať aj do budúcnosti elektromobily, ktoré sa budú kupovať a vyrábať na Slovensku. Rozbiehame debatu s lízingovými spoločnosťami, finančnými inštitúciami, samosprávami a aj odborármi," dodal Ivan Štefunko z PS.