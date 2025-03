PS spochybnilo poskytovanie údajov

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR si v súvislosti s návrhom zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci pýta citlivé údaje a je otázne, čo je vôbec schopné ich ochrániť. Uviedol to v stredu poslanec Štefan Kišš z Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorého sú dané obavy na mieste po skúsenostiach s napadnutím katastra nehnuteľností.



Celková problematika adresnej energopomoci sa podľa hnutia rieši neskoro. "Už dnes sme mohli efektívne pomáhať najzraniteľnejším, no pre koalíciu bola prioritou pomoc vlastným ľuďom, na iné jej nezostal čas. Ak by počúvala naše volanie po adresnej pomoci od začiatku, nemusela by to znova robiť narýchlo a chaoticky," uviedol opozičný poslanec Ivan Štefunko (PS).



Na zber citlivých údajov upozornila aj Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorej bude mať vláda vďaka registru všetky informácie o ľuďoch, a teda čo vlastnia, aké majú príjmy, dôchodok, koľko elektriny a plynu minú, koľko minuli tepla na kúrenie, s kým žijú v domácnosti. "Táto vláda nie je schopná zabrániť úniku citlivých osobných údajov z oveľa jednoduchších systémov, preto sú oprávnené obavy o bezpečnosť takéhoto gigantického registra, ktorý chce vláda pripraviť," povedala Remišová.