PS: Spoločne sa podarilo zastaviť zvýšenie DPH pre sociálne podniky
Poslankyňa Petrík podčiarkla, že príslušný zákon sa vracia na ministerstvo práce.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Pripravované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre všetky sociálne podniky sa ruší. Ide o priamy dôsledok opozičného tlaku, ktorý zabránil likvidácii desiatok poctivých sociálnych podnikov po celom Slovensku. Vyhlásila to podpredsedníčka opozičného Progresívneho Slovenska (PS) a Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Simona Petrík.
„Pre čestné sociálne podniky, ktoré skutočne slúžia svojmu účelu, je to dobrá správa. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uznal naše argumenty, že síce je potrebné zatočiť s podvodníkmi, ale toto nie je cesta. Zvýšenie DPH z 5 % na 19 % už o mesiac by znamenalo likvidáciu väčšiny fungujúcich sociálnych podnikov,“ uviedla Petrík.
Podčiarkla, že príslušný zákon sa vracia na ministerstvo práce. „Očakávame, že minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) pripraví kvalitnú a spravodlivú úpravu. Je najvyšší čas, aby vyšiel z ulity a predložil poriadny zákon,“ podčiarkla Petrík.
Poslanec NR SR Richard Dubovický (PS) zdôraznil, že dnešné rozhodnutie zachránilo rozpočty samospráv. „Pre mestá a obce je to doslova záchrana. Rozpočty na rok 2026 už mali schválené a náhle zvýšenie DPH by pre ne znamenalo okamžitú dieru bez krytia. Sociálne podniky zabezpečujú údržbu verejných priestranstiev, komunitné služby či terénne práce. Ak by sadzba stúpla, obce by tieto služby jednoducho nemali z čoho zaplatiť,“ priblížil.
Dubovický dodal, že rovnako sa podarí uchrániť stovky pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených ľudí. „Keby vláda tento návrh presadila, hrozila reálna likvidácia sociálnych podnikov,“ doplnil.
Poslankyňa NR SR Darina Luščíková (PS) pripomenula, že celý proces ukazuje na neodbornosť vládnej koalície. „Koalícia najprv v roku 2024 plošne znížila DPH, čím umožnila jej zneužívanie. Teraz to chcela opraviť plošným zvýšením, ktoré by zlikvidovalo práve najzraniteľnejších. Predloženie prílepku a jeho zrušenie je dôkaz, že táto vláda nie je schopná doručiť riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom,“ uviedla Luščíková.
Petrík dodala, že rozhodnutie ministra financií odhalilo aj rozklad vo vládnej koalícii. „Koalícia nemala dosť hlasov, poslanci okolo Rudolfa Huliaka (nezávislý) avizovali, že zákon nepodporia. Je to ukážka nestability a chaosu, vládnutie sa im rozpadá ako domček z karát,“ uzavrela Petrík.
